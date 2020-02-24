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США выделят до $500 тысяч на проекты для «независимых СМИ» Украины

24 февраля 2020, 08:39  •  90 • Украина
Посольство Соединённых Штатов в Киеве предлагает украинским «независимым СМИ» подать заявки на участие в проектах «по укреплению институционального потенциала».
 
Reuters
 

Как следует из описания гранта, с которым ознакомился RT, посольство предложило подать заявки на участие в проектах, предполагающих разработку эффективной программы для «расширения происходящего внутри украинской аудитории диалога» по ключевым политическим, социальным и экономическим вопросам, играющим важную роль в контексте «евро-атлантического вектора развития» страны.

На реализацию программы Госдепартамент планирует выделить до $500 тыс.

Отмечается, что наиболее конкурентоспособными будут заявки, суть которых заключается в подготовке оригинального программного контента, освещающего актуальные проблемы, включая проведение выборов на Украине, реализацию антикоррупционных реформ, обеспечение прав человека.

«Предложения должны наглядно демонстрировать оригинальность контента, а также явно отличаться от уже существующих материалов, доступных на Украине», — уточняется в тексте.

Ранее Госдеп анонсировал приём заявок на получение грантов для организации обучения «лидеров мнений» в сфере цифровых медиа на Украине. На реализацию проекта планируется выделить $250 тыс.

Как следует из описания программы, потенциальные партнёры должны будут подготовить серию обучающих мероприятий для заранее отобранных кандидатов, чтобы те, в свою очередь, могли успешно противостоять «российской дезинформации».

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