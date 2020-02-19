Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений
«Подходит на роль олигарха»: сможет ли миллиардер Майкл Блумберг стать лидером д...
Россия против "квазиследствия": Захарова отреагировала на новые факты ...
Сергей Станкевич: Козак сделает миротворческую политику России более наступатель...
Главная / Украина

США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине

19 февраля 2020, 08:24  •  78 • Украина
США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности». Агентство Соединённых Штатов по международному развитию (USAID) планирует выделить на соответствующие инициативы $38 млн.
 
Reuters
 

Как говорится в описании программы «Мероприятия по укреплению национального самосознания через молодёжь (UNITY)», проект должен помочь молодым украинцам определить общий набор ценностей и реализовать собственное видение страны.

«Цель данной деятельности — воспитание у молодёжи чувства ответственности за демократическое европейское будущее Украины посредством дальнейшего сплочения молодёжных лидеров вокруг ценностно-ориентированной идеи украинского национального самосознания, опирающейся на инновации, гражданскую активность и плюрализм», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Уточняется, что программа направлена на молодых людей в возрасте от десяти до 35 лет.

Подробнее — в материале RT.

В январе стало известно, что Вашингтон намерен выделить ещё более $22 млн на проект по повышению «устойчивости украинской демократии» с помощью «новаторских коммуникационных инициатив».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
18 февраля 2020, 16:09
Госкино Украины запретило в 2019 году фильм с участием Зеленского
18 февраля 2020, 22:39
В Госдуме прокомментировали запрет фильма «Восемь первых свиданий» на Украине
19 февраля 2020, 01:54
Пограничное состояние: почему Киев выдвигает новые условия урегулирования конфликта в Донбассе
19 февраля 2020, 05:09
Делегация украинской партии планирует приехать в Москву на День Победы
19 февраля 2020, 08:24
США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине
18 февраля 2020, 12:54
Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2020, 17:39
Сухопутные силы России вошли в Идлиб, где их ждали 7000 бойцов Эрдогана
13 февраля 2020, 05:24
Почему Москва не ставит Украину на место
15 февраля 2020, 06:39
"Кто их покусал с Украиной?": В Сети удивились "ультиматумам" от Лукашенко
13 февраля 2020, 12:24
Спецоперация против Путина продолжается, а людишек с их пенсиями не жалко - Хазин
15 февраля 2020, 09:39
«Русские тут отдыхают и расслабляются»: пассажир Diamond Princess рассказал об обстановке на лайнере во время карантина
16 февраля 2020, 19:39
Захарова считает, что конференция в Мюнхене перешла от русофобского крена к антикитайскому
15 февраля 2020, 19:39
"Украинский феномен": Скабеева тонко поддела Зеленского за Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.