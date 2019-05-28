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США выделят $35 млн на поддержку аграрного сектора Украины
28 мая 2019, 10:24 • 37 • Украина
Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины. С текстом документа ознакомился RT.
РИА Новости
«Целью работ в рамках проекта по расширению возможностей аграрного роста для сельскохозяйственных районов (AGRO) является ускорение темпов экономического развития таких районов на Украине, которые наиболее в этом нуждаются», — отмечается в тексте.
Согласно документу, необходимо совершенствовать систему управления в сельхозсекторе и оказывать поддержку малым и средним предприятиям для улучшения таких параметров, как продуктивность, конкурентоспособность и прибыльность.
Кроме того, в документе отмечается, что до событий «евромайдана» 2014 года Россия и Средняя Азия были крупнейшими покупателями украинских фруктов, овощей и молочных продуктов.
После 2014 года вместо российского рынка Украина начала экспортировать продукцию в Европейский союз, на Ближний Восток, в Азию и Африку.
Однако, как отмечают в USAID, чтобы быть успешными на новых рынках, украинские производители должны соответствовать высоким стандартам качества и безопасности поставляемой продукции.
Ранее Минсельхоз США опубликовал доклад, согласно которому Россия является серьёзным конкурентом для Евросоюза на экспортных рынках зерна.
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