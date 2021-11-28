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США выдали Литве $600 млн на войну с Китаем

28 ноября 2021, 13:50  •  128 • В мире
Посольство Китая в Вильнюсе остановило выдачу виз
Через несколько дней после того, как Пекин официально понизил уровень дипломатического представительства в Литве с посла до временного поверенного в делах, посольство Китая остановило и выдачу виз литовцам.
И хотя в посольстве говорят, что выдача виз прекращена «по технических причинам», всем понятно: причиной послужил кризис в литовско-китайских отношениях.
Напомним, Вильнюс принял решение об открытии дипломатического представительства Тайваня в Литве, Китай увидел в этом признание независимости острова.
Дело в том, что представительства Тайваня есть и в других странах, однако везде они действуют под названием Тайбея, на что Пекин закрывает глаза. И только Литва решила бросить вызов Китаю, разрешив существование диппредставительства под собственным именем.
Дипломатическое представительство Тайваня было открыто в Вильнюсе 18 ноября. А всего через пять дней в Вашингтон с официальным визитом отправился глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, где он подписал соглашение о прямых займах на $600 миллионов с Экспортно-импортным банком США.
Глава МИД Литвы уже назвал эту сделку огромной победой в противостоянии с Китаем, хотя, по сути, война Литвы с Китаем выгодна только Вашингтону, Вильнюс же несёт убытки в этом противостоянии. Да и смешно представить крошечную Литву в роли противника КНР, однако для США и такой формат противостояния необходим.
Представитель по связям с общественностью МИД Китая Жао Лидзянь заявил на пресс-конференции, что за всеми действиями Литвы в отношении Тайваня стоят Соединённые Штаты.
«Подписание соглашения о прямых займах на $600 миллионов является дальнейшим доказательством того, что за провокационными шагами Литвы стоит кукловод, который постоянно руководит всем шоу. Международная общественность может это ясно видеть»,
– отметил Ж. Лидзянь.
Однако наличие чужой воли, которая управляет Литвой, не может служить ей оправданием, считают в МИД Китая, потому что Вильнюсом «двигали плохие побуждения», и эта страна добровольно превратилась «в орудие более сильного государства». При этом власти Литвы совершенно забыли учесть строгую позицию Китая и решили проигнорировать нормы международных отношений, подчеркнули в Министерстве иностранных дел Китая.
«Китай всегда прибегал к решительному ответу на все провокационные действия, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая. Те, кто действует из плохих побуждений и далее идут по ложному пути, – они пожнут то, что посеяли»,
– пообещал Жао Лидзянь.
Соб. корр. ФСК
На фото: Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис и госсекретарь США Энтони Блинкен

Фонд Стратегической Культуры

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