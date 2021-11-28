США выдали Литве $600 млн на войну с Китаем

Посольство Китая в Вильнюсе остановило выдачу виз

Через несколько дней после того, как Пекин официально понизил уровень дипломатического представительства в Литве с посла до временного поверенного в делах, посольство Китая остановило и выдачу виз литовцам.

И хотя в посольстве говорят, что выдача виз прекращена «по технических причинам», всем понятно: причиной послужил кризис в литовско-китайских отношениях.

Напомним, Вильнюс принял решение об открытии дипломатического представительства Тайваня в Литве, Китай увидел в этом признание независимости острова.

Дело в том, что представительства Тайваня есть и в других странах, однако везде они действуют под названием Тайбея, на что Пекин закрывает глаза. И только Литва решила бросить вызов Китаю, разрешив существование диппредставительства под собственным именем.

Дипломатическое представительство Тайваня было открыто в Вильнюсе 18 ноября. А всего через пять дней в Вашингтон с официальным визитом отправился глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, где он подписал соглашение о прямых займах на $600 миллионов с Экспортно-импортным банком США.

Глава МИД Литвы уже назвал эту сделку огромной победой в противостоянии с Китаем, хотя, по сути, война Литвы с Китаем выгодна только Вашингтону, Вильнюс же несёт убытки в этом противостоянии. Да и смешно представить крошечную Литву в роли противника КНР, однако для США и такой формат противостояния необходим.

Представитель по связям с общественностью МИД Китая Жао Лидзянь заявил на пресс-конференции, что за всеми действиями Литвы в отношении Тайваня стоят Соединённые Штаты.

«Подписание соглашения о прямых займах на $600 миллионов является дальнейшим доказательством того, что за провокационными шагами Литвы стоит кукловод, который постоянно руководит всем шоу. Международная общественность может это ясно видеть»,

– отметил Ж. Лидзянь.

Однако наличие чужой воли, которая управляет Литвой, не может служить ей оправданием, считают в МИД Китая, потому что Вильнюсом «двигали плохие побуждения», и эта страна добровольно превратилась «в орудие более сильного государства». При этом власти Литвы совершенно забыли учесть строгую позицию Китая и решили проигнорировать нормы международных отношений, подчеркнули в Министерстве иностранных дел Китая.

«Китай всегда прибегал к решительному ответу на все провокационные действия, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая. Те, кто действует из плохих побуждений и далее идут по ложному пути, – они пожнут то, что посеяли»,

– пообещал Жао Лидзянь.