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США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России выступило с заявлением
26 января 2022, 09:50 • 139 • Политика
Последние поставки оружия США Украине говорят о том, что Вашингтон выдал Киеву в лице неонацистов и прочих радикалов карт-бланш на резню в Донбассе. Посольство России в Вашингтоне выступило с заявлением.
По словам русских дипломатов, оружие, которое получает Украина от США, непременно попадёт к различного толка радикалам и террористаам. В дипмиссии отметили, что едва ли не каждый день Пентагон и Госдеп хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму.
"Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине", - говорится в сообщении ведомства.
По словам представителей посольства России, вместе с материальной и политической поддержкой Вашингтона украинские неонацисты, "получают "карт-бланш" на провокации и проведение силовых акций в Донбассе".
Отметим, что на фоне поставок военной помощи из США Украина также пытается добиться помощи Германии, в связи с чес практически каждый год обращается к Берлину с просьбой передать ей хотя бы списанные военные корабли и другое вооружение, но каждый год получает отказ. Берлин, который является членом "нормандской четвёрки", с самого начала решил не поставлять оружие, так как это противоречит самой идее мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Более того, Германия пытается блокировать поставки по линии НАТО.
Другие же страны вроде США, Великобритании, Болгарии и республик Прибалтики, которые не ограничены моральными принципами, активно накачивают Киев оружием, подталкивая украинское руководство к большому наступлению.
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