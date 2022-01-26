Последние поставки оружия США Украине говорят о том, что Вашингтон выдал Киеву в лице неонацистов и прочих радикалов карт-бланш на резню в Донбассе. Посольство России в Вашингтоне выступило с заявлением.

По словам русских дипломатов, оружие, которое получает Украина от США, непременно попадёт к различного толка радикалам и террористаам. В дипмиссии отметили, что едва ли не каждый день Пентагон и Госдеп хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму.

"Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине", - говорится в сообщении ведомства.

По словам представителей посольства России, вместе с материальной и политической поддержкой Вашингтона украинские неонацисты, "получают "карт-бланш" на провокации и проведение силовых акций в Донбассе".

Отметим, что на фоне поставок военной помощи из США Украина также пытается добиться помощи Германии, в связи с чес практически каждый год обращается к Берлину с просьбой передать ей хотя бы списанные военные корабли и другое вооружение, но каждый год получает отказ. Берлин, который является членом "нормандской четвёрки", с самого начала решил не поставлять оружие, так как это противоречит самой идее мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Более того, Германия пытается блокировать поставки по линии НАТО.

Другие же страны вроде США, Великобритании, Болгарии и республик Прибалтики, которые не ограничены моральными принципами, активно накачивают Киев оружием, подталкивая украинское руководство к большому наступлению.