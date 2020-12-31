США выбрали президентом не того: Политолог назвал фатальный недостаток Байдена

Избрание президентом США Джо Байдена вместо Дональда Трампа - фатальная ошибка, потому что такой кандидат не сможет решить ни одной международной проблемы. Такое мнение высказал политолог Яков Кедми.

Эксперт считает, что главной проблемой Байдена является то, что у него большие проблемы с осмысленной речью. Поэтому бывает сложно понять, когда Байден говорит по делу, а когда несёт очередную глупость, отмечает политолог.

Между тем США сейчас столкнулись с колоссальными внутренними проблемами. Обстановка внутри страны граничит с гражданской войной. Единое избирательное право разрушено. Политика идёт в отрыве от американского народа. И всё это на фоне небывалого ослабления центральной власти.

Джо Байден не может решить политические проблемы страны, наладить отношения с Европой и остановить развитие России. Байден не может решить ни одной международной проблемы,

- приводит Nation News вывод эксперта.