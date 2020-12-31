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США выбрали президентом не того: Политолог назвал фатальный недостаток Байдена
31 декабря 2020, 14:00 • 264 • Политика
Байден не способен наладить отношения с Европой и остановить развитие России, считает политолог Яков Кедми. Потому что у избранного президента США проблемы с осмысленной речью, объясняет политолог.
Избрание президентом США Джо Байдена вместо Дональда Трампа - фатальная ошибка, потому что такой кандидат не сможет решить ни одной международной проблемы. Такое мнение высказал политолог Яков Кедми.
Эксперт считает, что главной проблемой Байдена является то, что у него большие проблемы с осмысленной речью. Поэтому бывает сложно понять, когда Байден говорит по делу, а когда несёт очередную глупость, отмечает политолог.
Между тем США сейчас столкнулись с колоссальными внутренними проблемами. Обстановка внутри страны граничит с гражданской войной. Единое избирательное право разрушено. Политика идёт в отрыве от американского народа. И всё это на фоне небывалого ослабления центральной власти.
- приводит Nation News вывод эксперта.
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