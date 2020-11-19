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США выбили русских из большого спорта? Трагичные последствия "акта Родченкова" назвал Фетисов
19 ноября 2020, 01:45 • 149 • Политика
Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов предсказал трагичные последствия "акта Родченкова", принятого в США. Парламентарий предположил, что США выбили русских из большого спорта, поскольку не исключено, что наши спортсмены теперь не смогут участвовать в тех соревнованиях, где есть американцы.
По словам Фетисова, борьбу с допингом ведут довольно давно, ещё в прошлом веке было создано Всемирное антидопинговое агентство, которое сегодня и устанавливает правила.
Поэтому зачем понадобилось принимать "акт Родченкова", Фетисов недоумевает. По его словам, пока непонятно, какие последствия наступят в результате этого закона для России.
"Возможно даже, ребята перестанут ездить на те соревнования, где будут принимать участие американцы", - предположил Фетисов.
При этом он отметил, что проблема допинга не так глобальна, как некоторые пытаются её представить - процент принимающих запрещённые вещества спортсменов не настолько высок, чтобы сомневаться в каждой победе. Поэтому "акт Родченкова" Фетисов считает странным.
"По большому счёту есть международная структура, которая за это отвечает. Есть правила игры в виде Всемирного антидопингового кодекса, есть конвенция ЮНЕСКО, которая была перед принятием кодекса, где прописана ответственность стран, всех участников этого движения", - пояснил Фетисов в эфире радио "Комсомольская правда".
Он предположил, что такое поведение США некомфортно для многих международных организаций.
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