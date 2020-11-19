США выбили русских из большого спорта? Трагичные последствия "акта Родченкова" назвал Фетисов

По словам Фетисова, борьбу с допингом ведут довольно давно, ещё в прошлом веке было создано Всемирное антидопинговое агентство, которое сегодня и устанавливает правила.

Поэтому зачем понадобилось принимать "акт Родченкова", Фетисов недоумевает. По его словам, пока непонятно, какие последствия наступят в результате этого закона для России.

"Возможно даже, ребята перестанут ездить на те соревнования, где будут принимать участие американцы", - предположил Фетисов.

При этом он отметил, что проблема допинга не так глобальна, как некоторые пытаются её представить - процент принимающих запрещённые вещества спортсменов не настолько высок, чтобы сомневаться в каждой победе. Поэтому "акт Родченкова" Фетисов считает странным.

"По большому счёту есть международная структура, которая за это отвечает. Есть правила игры в виде Всемирного антидопингового кодекса, есть конвенция ЮНЕСКО, которая была перед принятием кодекса, где прописана ответственность стран, всех участников этого движения", - пояснил Фетисов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он предположил, что такое поведение США некомфортно для многих международных организаций.