Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта н...
Главная / Политика

США вводят два пакета санкций против "Севпотока – 2". Русские смеются: "А чё там в книге Гиннеса?"

08 апреля 2021, 06:40  •  81 • Политика
Американские СМИ сообщили о введении Вашингтоном двух новых пакетов санкций против "Северного потока – 2". Окончательное решение останется за президентом США Джо Байденом, но русские уже смеются. "А чё там в книге Гиннеса?" – интересуются люди.
Издание Politico сослалось на источник в администрации Соединённых Штатов и сообщило о новом решении Минюста этой страны. В ведомстве утверждены ещё два пакета санкций против газопровода "Северный поток – 2".
В чёрных списках оказалась швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта. Персональные санкции коснутся, по решению Минюста, главы компании Матиаса Варнинга.
Конгресс рассмотри новые пакеты мер против "Севпотока – 2" в мае. Окончательное решение оставят за Джо Байденом. Пока нет определённых данных, будут ли в окончательных списках Варнинг и его Nord Stream 2 AG.
В комментариях РИА "Новости" русские только посмеялись над очередным решением американских властей.
"Против России ввели очередной пакет санкций, который она положила в пакет с санкциями", - пошутил Семён Семёныч.
"Бастрыкина в девятый раз включат в санкционный список?" – поинтересовался Андрей.
"А чё там в книге Гиннеса?" – спросил Петя Монкин в ответ на предыдущий комментарий.
Он увидел забавное в том, что Россия экспортирует рекордные объёмы нефти в США, а вот Европе российский газ, как считают американцы, очень вреден политически.
"Первый том санкций пора издать, а то запутаются сами. По три раза одно и тоже!" – предложил Майн- -крафт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
08 апреля 2021, 02:05
"США? Да кто они такие!": Захарова резко осадила американцев за "публичные забавы" с Олимпиадой
08 апреля 2021, 04:50
Зеленскому подсказали единственный вывод от посещения Донбасса: "Он получит гарантии, если…"
08 апреля 2021, 02:05
Администрация Байдена может выслать из страны российских дипломатов - Bloomberg
08 апреля 2021, 00:15
"Всё ограничится передачей старой техники": Пушков об идее НАТО "причинить Москве боль"
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
08 апреля 2021, 00:15
Киев пожалел о том, что запретил импорт из РФ бумаги и мыла
08 апреля 2021, 02:05
"США? Да кто они такие!": Захарова резко осадила американцев за "публи...
08 апреля 2021, 04:50
Зеленскому подсказали единственный вывод от посещения Донбасса: "Он получит гара...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
03 апреля 2021, 17:35
Байдену задали неудобный вопрос после убийства ребёнка с беспилотника в Донбассе
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
04 апреля 2021, 00:00
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы будем с тобой"
03 апреля 2021, 04:45
"Не хватило фирменного "бе-бе-бе-бе": Люди отметили "байдень" сотнями мемов о США и Украине
05 апреля 2021, 02:35
Кедми назвал страну, которую США безжалостно поставят под первый удар
03 апреля 2021, 02:55
Донбасс не будет лёгкой прогулкой: сценарий НАТО и Киева просчитан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.