США вводят два пакета санкций против "Севпотока – 2". Русские смеются: "А чё там в книге Гиннеса?"

Американские СМИ сообщили о введении Вашингтоном двух новых пакетов санкций против "Северного потока – 2". Окончательное решение останется за президентом США Джо Байденом, но русские уже смеются. "А чё там в книге Гиннеса?" – интересуются люди.

Издание Politico сослалось на источник в администрации Соединённых Штатов и сообщило о новом решении Минюста этой страны. В ведомстве утверждены ещё два пакета санкций против газопровода "Северный поток – 2".

В чёрных списках оказалась швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта. Персональные санкции коснутся, по решению Минюста, главы компании Матиаса Варнинга.

Конгресс рассмотри новые пакеты мер против "Севпотока – 2" в мае. Окончательное решение оставят за Джо Байденом. Пока нет определённых данных, будут ли в окончательных списках Варнинг и его Nord Stream 2 AG.

В комментариях РИА "Новости" русские только посмеялись над очередным решением американских властей.

"Против России ввели очередной пакет санкций, который она положила в пакет с санкциями", - пошутил Семён Семёныч.

"Бастрыкина в девятый раз включат в санкционный список?" – поинтересовался Андрей.

"А чё там в книге Гиннеса?" – спросил Петя Монкин в ответ на предыдущий комментарий.

Он увидел забавное в том, что Россия экспортирует рекордные объёмы нефти в США, а вот Европе российский газ, как считают американцы, очень вреден политически.

"Первый том санкций пора издать, а то запутаются сами. По три раза одно и тоже!" – предложил Майн- -крафт.