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США вводят два пакета санкций против "Севпотока – 2". Русские смеются: "А чё там в книге Гиннеса?"
08 апреля 2021, 06:40 • 81 • Политика
Американские СМИ сообщили о введении Вашингтоном двух новых пакетов санкций против "Северного потока – 2". Окончательное решение останется за президентом США Джо Байденом, но русские уже смеются. "А чё там в книге Гиннеса?" – интересуются люди.
Издание Politico сослалось на источник в администрации Соединённых Штатов и сообщило о новом решении Минюста этой страны. В ведомстве утверждены ещё два пакета санкций против газопровода "Северный поток – 2".
В чёрных списках оказалась швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта. Персональные санкции коснутся, по решению Минюста, главы компании Матиаса Варнинга.
Конгресс рассмотри новые пакеты мер против "Севпотока – 2" в мае. Окончательное решение оставят за Джо Байденом. Пока нет определённых данных, будут ли в окончательных списках Варнинг и его Nord Stream 2 AG.
В комментариях РИА "Новости" русские только посмеялись над очередным решением американских властей.
"Против России ввели очередной пакет санкций, который она положила в пакет с санкциями", - пошутил Семён Семёныч.
"Бастрыкина в девятый раз включат в санкционный список?" – поинтересовался Андрей.
"А чё там в книге Гиннеса?" – спросил Петя Монкин в ответ на предыдущий комментарий.
Он увидел забавное в том, что Россия экспортирует рекордные объёмы нефти в США, а вот Европе российский газ, как считают американцы, очень вреден политически.
"Первый том санкций пора издать, а то запутаются сами. По три раза одно и тоже!" – предложил Майн- -крафт.
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