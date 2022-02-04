|
США ввели санкции против граждан Белоруссии, но кое-что скрыли
04 февраля 2022, 06:45 • 111 • Политика
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении Вашингтоном санкций против ряда граждан Белоруссии. Он объяснил причину, однако кое-что американские власти скрыли.
Блинкен объяснил, что под санкциями понимаются визовые ограничения. Ряд граждан Белоруссии попали под рестрикции из-за "причастности к серьёзной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции".
В частности, под санкциями оказались те, кто пытался вернуть в Белоруссию спортсменку Кристину Тимановскую, которая на летней Олимпиаде в Токио устроила демарш и не вернулась на родину.
Однако США скрыли, против каких именно белорусских граждан были введены санкции. Госдеп распространил документ, где нет ни имён, ни какой-либо информации о них.
Напомним, Тимановская на Олимпиаде возмутилась, что тренеры заявили её в эстафету 4х400 метров. В Токио она должна была первоначально бежать на дистанциях 100 и 200 м. Тренеры решили исключить спортсменку из сборной и отправили в Минск, однако в аэропорту она обратилась к полиции, Польша предоставила ей визу, после чего бегунья улетела в Варшаву. В августе 2021 года Тимановская рассказала, что нашла спонсора для продолжения спортивной карьеры в Польше.
Подпишитесь на нас
111
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 февраля 2022, 03:55
|
28 января 2022, 13:45
|
03 февраля 2022, 09:45
|
03 февраля 2022, 11:30
|
31 января 2022, 00:05
|
01 февраля 2022, 23:20
|
30 января 2022, 01:20