США ввели санкции против граждан Белоруссии, но кое-что скрыли

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении Вашингтоном санкций против ряда граждан Белоруссии. Он объяснил причину, однако кое-что американские власти скрыли.

Блинкен объяснил, что под санкциями понимаются визовые ограничения. Ряд граждан Белоруссии попали под рестрикции из-за "причастности к серьёзной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции".

В частности, под санкциями оказались те, кто пытался вернуть в Белоруссию спортсменку Кристину Тимановскую, которая на летней Олимпиаде в Токио устроила демарш и не вернулась на родину.

Однако США скрыли, против каких именно белорусских граждан были введены санкции. Госдеп распространил документ, где нет ни имён, ни какой-либо информации о них.

Напомним, Тимановская на Олимпиаде возмутилась, что тренеры заявили её в эстафету 4х400 метров. В Токио она должна была первоначально бежать на дистанциях 100 и 200 м. Тренеры решили исключить спортсменку из сборной и отправили в Минск, однако в аэропорту она обратилась к полиции, Польша предоставила ей визу, после чего бегунья улетела в Варшаву. В августе 2021 года Тимановская рассказала, что нашла спонсора для продолжения спортивной карьеры в Польше.