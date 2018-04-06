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США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний

06 апреля 2018, 17:09  •  53 • Украина

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Минфин США принял решение ввести санкции в отношении семи российских предпринимателей, 12 подконтрольных им компаний и 17 должностных лиц. Об этом заявила в пятницу представитель американской администрации высокого ранга во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

"Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США при консультациях с Госдепартаментом вводит санкции против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют или которые им подконтрольны", - сказала она.

В черный список попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Под рестрикциями оказались подконтрольные Дерипаске промышленная группа "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компания B-Finance, группа En+, компания "Евросибэнерго", компания "Русал", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Также под санкции попали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова и ГК "Ренова" Виктора Вексельберга.

Как отметила представитель администрации, некоторые фигуранты подозреваются в незаконной деятельности.

Также ограничения коснулись 17 должностных лиц, компании, занимающейся поставками оружия, и одного госбанка.

За "злонамеренную деятельность"

Причиной такого шага американская администрация назвала последние действия Москвы на мировой арене.

"Нынешние решения не являются ответом на какое-то единичное событие или отдельный вопрос. Соединенные Штаты предпринимают эти меры в ответ на совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и является все более дерзкой", - сказала представитель американской исполнительной ветви власти.

Она пояснила, что Вашингтон вменяет в вину Москве прежде всего воссоединение Крыма с Россией, которое ведущая брифинга охарактеризовала в соответствии с политикой Вашингтона как "оккупацию". Кроме того, представитель администрации США обвинила Россию в "разжигании насилия на востоке Украины, поддержке режима [Башара] Асада в Сирии посредством поставок [различных] материалов и оружия", а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.

При этом власти Вашингтона заявили, что дверь для диалога остается открытой.

"Нынешняя администрация ясно давала понять, что дверь для диалога открыта. Мы сохраняем каналы связи с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями и многим другим двусторонним делам", - сказал другой представитель исполнительной ветви власти США.

"Президент [США Дональд Трамп] много раз говорил, что мы стремимся к улучшению отношений с Россией", - напомнил ведущий брифинга. Однако ответственность за такую нормализацию двусторонних отношений лежит на Москве, заявил он.

"Это может произойти только в том случае, если Россия прекратит свое агрессивное поведение. До тех пор, пока она этого не сделает, мы будем продолжать навязывать ей цену за агрессию", - заключил представитель исполнительной ветви власти США.

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