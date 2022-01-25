США ввели меры в отношении "Группы ГАЗ": Вашингтон пообещал следить за "поведением России"

Минфин США ввёл меры в отношении "Группы ГАЗ" из-за напряжённости вокруг Украины. При этом Вашингтон абсолютно однозначно пообещал следить за "поведением России".

В частности, на сайте американского Минфина сообщили о том, что сократили действие лицензии "Группы ГАЗ" до 90 дней. Стоит отметить, что ранее лицензии выдавались на год, однако после решения Минфина разрешение теперь будет действовать до 27 апреля 2022 года. Срок действия нынешней лицензии истекает 26 января.

По данным Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Минфина США, такое решение было принято из-за напряжённости в отношениях между Россией и Украиной, а дальнейшее продление лицензии "будет зависеть от поведения России".

Ранее лидеры США, Германии, Франции, Великобритании и Италии провели онлайн-конференцию вместе с руководством ЕС и НАТО. Темой обсуждения вновь стала предполагаемая русская агрессия в отношении Киева.

Участники разговора сошлись во мнении, что Россию стоит в очередной раз предостеречь от нападения на Украину. Переговоры с Кремлём, по словам президента Франции Макрона, стоит продолжить в "нормандском формате".

А если дипломатические методы не помогут сдержать Кремль, готовый, по мнению стран НАТО, в любой момент атаковать Киев, то ответ коллективного Запада последует незамедлительно. Как сообщили в офисе британского премьера Джонсона, Россию в таком случае ожидает "беспрецедентный пакет санкций".