США введут против России новые санкции из-за Скрипалей после анализа их возможных последствий

Соединенные Штаты внимательно изучают последствия новых санкций против России по делу Скрипалей для своей национальной безопасности, прежде чем вводить их. Об этом рассказал на брифинге в среду замглавы пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

По его словам, изучение возможных последствий новых санкций занимает время, при этом в Госдепе хотят, чтобы санкции были введены верно и работали должным образом. «Мы должны аккуратно принять во внимание их эффект на интересы национальной безопасности США», - отметил он, добавив, что в ведомстве серьезно относятся к этому.

Ранее во вторник, 6 ноября, глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Эд Ройс сказал о том, что администрация США считает, что Москва не выполнила условия, выдвинутые Вашингтоном.

Напомним, очередные санкции США в отношении России вступили в силу 27 августа. Поводом для их введения стали бездоказательные обвинения в адрес России в химатаке в британском Солсбери, где получили отравление бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.