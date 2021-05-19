США введут новые санкции против "Северного потока - 2", но не будут их исполнять - Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена введёт санкции против "Северного потока - 2", но затем сразу откажется от их применения из соображений национальной безопасности, сообщает Bloomberg.

Госдеп США представил американскому Конгрессу доклад, в котором говорится, что Белый дом не будет вводить санкции против компании - оператора газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что администрация президента США Джо Байдена всё-таки введёт санкции против "Северного потока - 2", но затем сразу откажется от их применения из соображений национальной безопасности. За день до этого информация об отказе от санкций появилась на страницах американского издания Axios. Там сообщалось, что Белый дом не хочет портить отношения с Германией, поэтому Госдеп не будет применять санкции в отношении Nord Stream 2 AG.

Госдепартамент США представил Конгрессу доклад, в котором заявил, что не будет вводить санкции против Nord Stream 2 AG,

- сообщает уже сегодня Bloomberg.

Напомним, что Nord Stream 2 AG - это проектная компания, созданная "Газпромом" для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода "Северный поток ‑ 2". Компания была учреждена для того, чтобы соответствовать газовому законодательству ЕС.