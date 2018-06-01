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США втягивают Европу в конфликт с Ираном

01 июня 2018, 23:54  •  56 • Война
Появятся ли системы ПРО США в Германии?
Американцы разрывают ядерную сделку с Ираном, но нести серьёзные последствия такого шага придётся европейцам.
Вашингтон заявил о желании установить в Германии элементы системы ПРО в ответ на иранскую угрозу. Сейчас иранские ракеты «Шахаб-3» имеют радиус поражения 2 тыс.км. Этого достаточно, чтобы достичь стран Южной Европы.
В Тегеране в свою очередь отметили, что в случае угрозы безопасности Исламской Республики дальность полёта «Шахаб-3» будет увеличена. Сейчас она ограничивается иранской стратегической доктриной, в том числе соглашением по ядерной программе, а отнюдь не техническими возможностями иранского ракетного оружия. Выход же США из ядерной сделки повышает риски для Ирана; соответственно, иранская сторона будет вынуждена предпринять шаги с целью восстановления стратегического баланса.
Официальный представитель Пентагона Эрик Пахон заверил прессу, что конкретного плана размещения ПРО в Германии пока нет: «Мы не обсуждаем будущие военные проекты, чтобы не сигнализировать нашим противникам о наших намерениях. Германия остаётся нашим ближайшим партнёром и сильным союзником».
У Берлина в этой ситуации выбор невелик – либо уговорить администрацию США не разрывать соглашение с Тегераном, либо принимать предложение о размещении на немецкой территории систем ПРО США.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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