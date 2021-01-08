|
США всё ещё самые великие? Дети-геймеры до пузырей запугали конгрессменов своим "бу!"
08 января 2021, 13:35 • 161 • Политика
Американский журналист Патрик Хоули поставил под сомнение величие США после последних событий в Вашингтоне. Особенно его шокировало то, как дети-геймеры до пузырей запугали конгрессменов своим "бу!".
Американский журналист Патрик Хоули поделился с читателями в Twitter своим мнением о последних событиях в Вашингтоне. У него возникли серьёзные вопросы к охране правительства страны.
Хоули особенно шокировало то, что несколько сотен "детей-геймеров" заставили конгрессменов в панике надеть "костюмы-пузыри" (для защиты от пандемии и отравляющих веществ). Журналист намекает на участников штурма Капитолия, один из которых набил на руке татуировку из игры Dishonored 2, а второй напоминал викинга из игры Assassin’s Creed: Valhalla или индейца из Assassin’s Creed 3. Впрочем, кто знает, может, среди митингующих были фанаты стелсов и имерсив-симов: от Deus Ex до Thief.
При этом сами американские политики понимают, в какую репутационную лужу они сели. Дело в том, что сейчас инцидент подаётся так, будто члены конгресса участвовали в экранизации книги Марка Боудена "Падение Чёрного ястреба", посвящённой провальной спецоперации американских военных в Сомали.
"Конгрессмены притворяются, что участвовали в "Падении Чёрного ястреба", потому что они надели костюмы и прятались от бабушек Трампа, пока полиция застрелила женщину от их имени", - добавил он.
Фото: Патрик Хоули/Twitter
161
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 января 2021, 07:30
|
05 января 2021, 00:20
|
07 января 2021, 01:50
|
06 января 2021, 18:30
|
04 января 2021, 07:50
|
03 января 2021, 01:35
|
05 января 2021, 02:10