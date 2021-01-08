США всё ещё самые великие? Дети-геймеры до пузырей запугали конгрессменов своим "бу!"

Американский журналист Патрик Хоули поделился с читателями в Twitter своим мнением о последних событиях в Вашингтоне. У него возникли серьёзные вопросы к охране правительства страны.

Хоули особенно шокировало то, что несколько сотен "детей-геймеров" заставили конгрессменов в панике надеть "костюмы-пузыри" (для защиты от пандемии и отравляющих веществ). Журналист намекает на участников штурма Капитолия, один из которых набил на руке татуировку из игры Dishonored 2, а второй напоминал викинга из игры Assassin’s Creed: Valhalla или индейца из Assassin’s Creed 3. Впрочем, кто знает, может, среди митингующих были фанаты стелсов и имерсив-симов: от Deus Ex до Thief.

При этом сами американские политики понимают, в какую репутационную лужу они сели. Дело в том, что сейчас инцидент подаётся так, будто члены конгресса участвовали в экранизации книги Марка Боудена "Падение Чёрного ястреба", посвящённой провальной спецоперации американских военных в Сомали.

"Конгрессмены притворяются, что участвовали в "Падении Чёрного ястреба", потому что они надели костюмы и прятались от бабушек Трампа, пока полиция застрелила женщину от их имени", - добавил он.

Фото: Патрик Хоули/Twitter