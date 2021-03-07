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США встревожили успехи России

07 марта 2021, 16:35  •  91 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Байдену посоветовали пересмотреть позицию в отношении Москвы
Если рассматривать Россию не с точки зрения "слабой" страны, а напротив, здраво оценивая все ее достоинства, то Штаты не удастся обвести вокруг пальца, считает Глава Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински.
В статье для издания The Hill он призвал американского президента Джо Байдена при формировании позиции в отношении Москвы пересмотреть ряд ключевых тезисов. К примеру, начать формировать стратегию с глубокого понимания российских интересов, мощи и поступков, а "не исходя из того, что в их основе лежит слабость, структурный упадок, уязвимость или какие-то другие недостатки". Он подчеркнул – понимание не означает признание.
"Скорее, это умение оценивать Россию такой, какая она есть, а не такой, какой ее хочет видеть Вашингтон", – поясняет он.
Хумински полагает, что описание России отличается от того, какая она на самом деле. По его мнению, в стране принимают решения исходя из анализа возможностей, интересов и уже имеющихся ресурсов. Так, считает эксперт, поступают разумные и грамотные государства.
"Россия захватила Крым практически без конфликта (и, конечно, с минимальной реакцией Запада), поддерживает конфликт на востоке Украины и проводит зарубежные операции в Сирии. Все это – с замечательными результатами. Это точно не признаки "слабой" власти",– заявил он.
Политолог также предупредил, что нельзя игнорировать стратегические интересы Москвы, в противном случае она будет постоянно обводить Вашингтон вокруг пальца.

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