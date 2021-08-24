США встретят бегущих из Афганистана уколом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что в США планируют встречать бегущих из Афганистана уколом. На COVID-19 их уже проверяют.

На COVID-19 бегущих из Афганистана проверяют дважды. Первый раз - в аэропорту Кабула, где происходит эвакуация людей. Второй раз - по прибытии в США или транзитную страну.

"И мы работаем над тем, чтобы вакцинировать их, над тем, как будет выглядеть этот процесс", - произнесла Джен Псаки во время брифинга.

Она отметила, что предлагать вакцинацию будут тем, кто ещё не вакцинирован. Более подробную информацию представитель Белого дома пообещала сообщить через некоторое время.

США почти с самого начала пандемии стали лидером по числу заболевших и числу летальных исходов. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, с момента появления коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у 37,9 миллиона человек. От COVID-19 умерли 629,2 тысячи американцев.