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США встретят бегущих из Афганистана уколом

24 августа 2021, 02:30  •  32 • В мире
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что в США планируют встречать бегущих из Афганистана уколом. На COVID-19 их уже проверяют.
На COVID-19 бегущих из Афганистана проверяют дважды. Первый раз - в аэропорту Кабула, где происходит эвакуация людей. Второй раз - по прибытии в США или транзитную страну.
"И мы работаем над тем, чтобы вакцинировать их, над тем, как будет выглядеть этот процесс", - произнесла Джен Псаки во время брифинга.
Она отметила, что предлагать вакцинацию будут тем, кто ещё не вакцинирован. Более подробную информацию представитель Белого дома пообещала сообщить через некоторое время.
США почти с самого начала пандемии стали лидером по числу заболевших и числу летальных исходов. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, с момента появления коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у 37,9 миллиона человек. От COVID-19 умерли 629,2 тысячи американцев.

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