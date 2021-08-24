|
США встретят бегущих из Афганистана уколом
24 августа 2021, 02:30 • 32 • В мире
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что в США планируют встречать бегущих из Афганистана уколом. На COVID-19 их уже проверяют.
На COVID-19 бегущих из Афганистана проверяют дважды. Первый раз - в аэропорту Кабула, где происходит эвакуация людей. Второй раз - по прибытии в США или транзитную страну.
"И мы работаем над тем, чтобы вакцинировать их, над тем, как будет выглядеть этот процесс", - произнесла Джен Псаки во время брифинга.
Она отметила, что предлагать вакцинацию будут тем, кто ещё не вакцинирован. Более подробную информацию представитель Белого дома пообещала сообщить через некоторое время.
США почти с самого начала пандемии стали лидером по числу заболевших и числу летальных исходов. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, с момента появления коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у 37,9 миллиона человек. От COVID-19 умерли 629,2 тысячи американцев.
Подпишитесь на нас
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 августа 2021, 20:15
|
19 августа 2021, 10:30
|
17 августа 2021, 20:00
|
20 августа 2021, 03:00
|
23 августа 2021, 09:05
|
21 августа 2021, 00:15
|
17 августа 2021, 09:55