США вспомнили об открытом небе, как только Путин предложил его закрыть

Власти США всё ещё думают над дальнейшей судьбой Договора по открытому небу. В Вашингтоне вспомнили об открытом небе сразу же, как только президент России Владимир Путин предложил его закрыть.

Госдепартамент США во вторник заявил, что страна по-прежнему изучает ситуацию. И окончательного решения по выходу из договора ещё не принято.

Мы в настоящий момент активно рассматриваем вопросы, связанные с договором. Важно, что мы ведём консультации со своими союзниками и партнёрами, как мы всегда и поступаем в таких случаях, - отметил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он не упустил возможности обвинить Россию в несоблюдении соглашения и призвал её вернуться к прежним договорённостям.

Отметим, что США ещё в прошлом году заявили об одностороннем выходе из двух ключевых договоров, которые призваны сдерживать гонку вооружений и обеспечивать стратегическую стабильность. Речь идёт о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также о Договоре по открытому небу (ДОН). Призывы Москвы вернуться к соблюдению соглашений американской стороной услышаны не были.

Во вторник, 11 мая, президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. По словам военных экспертов, данный договор потерял смысл без участия США.

Договор по открытому небу был подписан 23 странами ОБСЕ 24 марта 1992 года. Он разрешает свободные полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.