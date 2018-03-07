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США все еще надеются уберечь свои авианосцы от гиперзвуковых ракет России

07 марта 2018, 23:54  •  335 • Политика
Адмирал Джон Ричардсон сравнил возможное боестолкновение с шахматной игрой.
Командование военно-морских сил США заявило, что авианосцы не теряют большое военное значение, хотя у России появились гиперзвуковые ракеты. Об этом командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил на слушаниях в конгрессе.
Военный сравнил защиту от новых боевых возможностей России с шахматной игрой. "Мы будем принимать новые оборонительные меры в ответ на это, но авианосцы остаются востребованными в условиях зоны запрета доступа", - пояснил он.
По словам адмирала, в некоторых высокотехнологичных конфликтах авианосцы предоставляют решающие боевые возможности, даже при наличии у противника подобного оружия. Таким образом военный ответил на вопрос конгрессменов о том, что ВМС США будут предпринимать в ответ на появление у России новых ракет.

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США все еще надеются уберечь свои авианосцы от гиперзвуковых ракет России

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