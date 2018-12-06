США все ближе подбираются к границам России: Новая военная база расположится вблизи Калининграда

Место для размещения очередной американской военной базы на территории Польши выбирают представители Варшавы и Вашингтона. Вероятнее всего, это будет город Ожишь, расположенный близ российской границы, всего в 140 километрах от Калининграда

Место для размещения новой американской военной базы выбирают Варшава и Вашингтон. Судя по всему, предпочтительным для сторон окажется город Ожиш, от которого до Калининграда по прямой — меньше 140 километров.

В Ожише есть практически вся необходимая для этих целей инфраструктура, даже военный полигон.

В Польше считают, что только так американские военные смогут обеспечить защиту не только самой Польши, но и всех прибалтийских стран. Об этом «Известиям» сообщили источники в польским дипломатических кругах. При этом в МИД Польши эту информацию подтвердили: переговоры действительно ведутся.

«Наша инициатива по усилению военного присутствия США является реакционной. Мы лишь реагируем на то, что происходит в сфере безопасности уже около десятилетия. Объективно и трезво оцениваем нынешнюю ситуацию, как это описано в Брюссельской декларации НАТО».

Пентагон же пока оценивает целесообразность размещения американских военных в этой точке на постоянной основе. Об этом недавно заявил официальный представитель американского военного ведомства Эрих Пэхон.

Как известно, Варшава сама стала инициатором размещения на своей территории базы США. Произошло это в начале осени текущего года. Польские СМИ даже дали будущему объекту довольно пафосное название — «Форт Трамп».

Планы по усилению военного присутствия вокруг своих границ Россия всегда воспринимала очень серьезно. По словам члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, решение Польши по размещению базы США совершенно безответственное и только добавляет напряженности в регионе. И если такой объект действительно появится на польской территории, он сразу станет целью для возможного огневого поражения. «Это правила войны», — сказал сенатор.