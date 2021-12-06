США вряд ли отключат Россию от SWIFT - Джабаров

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Член Совфеда выразил сомнение в решимости Вашингтона подставить сразу много государств мира

Соединенные Штаты вряд ли исполнят свою угрозу об отключении России от платежной системы SWIFT, поскольку это может привести к потерям для многих государств. Об этом заявил выступил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала "Россия-24".

Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о готовности Вашингтона нанести очередной санкционный удар в отношении Москвы. Новая дубина будет якобы включать в себя отключение РФ от SWIFT, рестрикции против приближенных к российскому президенту Владимиру Путину людей и суверенного долга нашей страны.



"Я думаю, что вряд ли пойдет на это Запад – отключение от SWIFT. Россия очень тесно вошла в систему мировой экономики, и ее отключение от SWIFT грозит потерями для многих стран", – цитирует "Интерфакс" сенатора.

Что касается ограничительных мер в отношении "ближайшего окружения Путина", то, по словам политика, "все уже санкции получили, еще начиная с 2014 года", передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Отметим, источники в администрации Белого дома поведали американскому телеканалу CNN о новых широких антироссийских санкциях, которые Вашингтон намерен ввестина случай "вторжения" РФ на Украину. Причем эта новость аккуратно выдана на-гора накануне переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, где стороны намерены, в том числе, обсуждать ситуацию в Незалежной.

Таким образом, подобный слив должен либо подстегнуть хозяина Овального кабинета вести себя более агрессивно в диалоге с оппонентом, либо напугать главу РФ.

