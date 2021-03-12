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США возмутились тому, во что Россия превратила Крым :"Угроза мировой безопасности"

12 марта 2021, 23:05  •  188 • Политика
На неформальном заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд возмутилась тому, во что Россия превратила Крым. "Угроза мировой безопасности", - заявила она.
Организатором заседания стала Эстония. На него были приглашены представители 20 государств. Темой стал российский полуостров Крым. Причём крымчанам даже слова сказать не дали, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Томас-Гринфилд сделала акцент на "милитаризации полуострова".
"Россия перебросила на полуостров самолёты, обладающие ядерным оружием, ракеты, оружие и боеприпасы, а также увеличила своё военное присутствие в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Это угроза общей мировой безопасности", - возмутилась представительница США.
Она призвала немедленно открыть Крым для гуманитарных работников, представителей ООН и ОБСЕ.
Ранее российские власти неоднократно заявляли, что Крым для делегаций подобного рода никто и не закрывал. На полуострове всегда готовы принять международные контрольные механизмы в области прав человека, сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова.
На том же совещании Совбеза ООН выступал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он устроил настоящее представление, требуя "предоставить полный доступ в Крым". При этом Россию он называл "оккупирующей державой" и выдвигал ряд серьёзных обвинений о варварстве и разграблении.

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