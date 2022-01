США возглавили антиэкологическую гонку • 131 • Аналитика © AP Photo / David J. Phillip Соединенные Штаты являются лидером по многим показателям, но в новый 2022-й страна вошла в довольно неожиданной для многих ипостаси. Международные организации по защите окружающей среды крайнее разочарованы: США в своих попытках восстановления экономики и выхода из пандемии все дальше уходят от заявленных целей по декарбонизации. Подсчитано, что в минувшем году совокупный объем выбросов парниковых газов всех типов в Америке вырос почти на семь процентов, чему причиной — резко возросшая роль ископаемого углеводородного топлива, а именно природного газа и угля. Данные пока предварительные, но уже сейчас они вызывают грусть в сердцах всех поклонников альтернативной энергетики — даже несмотря на возросшую долю ВИЭ в энергобалансе США. Два года пандемии стали шоком для мировой экономики, принесли дискомфорт и значительно переформатировали жизнь миллиардов людей, но для апологетов зеленого перехода это был период сплошного чистого счастья. В 2019-2020 годах уровень выбросов парниковых газов в США упал до исторического минимума за весь период наблюдений, то есть был сопоставим с периодом сразу после окончания Второй мировой войны. Даже 2021 год с его лихорадочными попытками устранить экономическое проседание не стал катастрофой, выбросы все равно были на пять процентов ниже, чем в годы перед началом глобальной пандемии. Все шло как нельзя лучше. Доля альтернативной генерации впервые в истории Соединенных Штатов составила пятую часть производства, то есть порядка 820 тераватт-час в год и сравнялась в этом показателе с атомным сектором — а США, напомним, самая атомная страна мира. По состоянию на октябрь прошлого года на техническом вооружении там стояли девяносто три реактора. Для сравнения: вторая по этому показателю страна — Франция — имеет почти вдвое меньше, всего 56 энергоблоков. Здесь требуется обязательное уточнение, что американцы в сегмент возобновляемых источников вместе с ветром, солнцем и биомассой включают и гидроэнергетику. Американские ГЭС выдают не менее шести процентов всего электричества, а государственная Energy Information Administration прогнозирует рост производства на базе гидроэнергетики еще как минимум на один процент. На этом позитивные новости не закончились. Владельцы ветровых и солнечных станций заявили, что в 2022 и 2023 годах они планируют ввести в строй производственные мощности на 29 и 28 гигаватт соответственно. Фактически речь идет об удвоении потенциальных возможностей — но на этом все приятные тенденции заканчиваются. Если внимательно почитать отчет управления энергетической информации, то все бравурные доклады, связанные с отказом от углеводородов, носят характер планов, ожиданий и надежд. А вот предварительные цифры итогов добычи и потребления ископаемого топлива — это физический факт, который через топки котельных прошел в каждый дом в виде электричества и тепла. Показатели ушедшего финансового года будут стандартно опубликованы в феврале, однако уже сейчас понятно, что добыча угля в США рванула вверх. По самым скромным оценкам, американские горняки добыли на десять процентов больше угля, чем в 2020-м, то есть чистый прирост добычи составил где-то 55-60 миллионов тонн. Извлеченное черное золото не растворилось в воздухе. Производство электричества на базе угля, которое ранее упало и еще недавно сравнялось с атомным сектором и ВИЭ, опять ушло в отрыв, почти достигнув показателя в 1000 тераватт-час. Попутно вверх прыгнули и показатели экспорта угля (плюс 52 процента), львиная доля которого отправилась в Азию, а именно — покупателям из Индии, Южной Кореи и Японии. США пока не комментируют решение Организации Объединенных Наций признать атомную энергетику экологически безвредной, однако местные экологи готовы это сделать самостоятельно. К их печали парк атомных реакторов в Америке стремительно стареет без внятных перспектив ввода в строй новых объектов. Последний утвержденный обеими палатами конгресса проект строительства АЭС Vogtle датируется 2012 годом, станция считается единственной в стране, находящейся в стадии строительства, но новостей по проекту нет. © AP Photo / John Bazemore Атомная электростанции Plant Vogtle в Уэйнсборо в США Попутно в очередной раз подтвержден тот факт, что классические источники энергии пока просто невозможно заменить на ветряки и панели. Так, например, в американском штате Северная Дакота и соседней канадской провинции Альберта из-за сильных морозов останавливался нефтепровод Keystone, тот самый, который своим указом собирался закрыть Джо Байден. Рекордные отрицательные температуры до минус 35 градусов вынудили владельцев магистрали, компанию TC Energy, остановить перекачку нефтепродуктов, что тут же вызвало обморок на рынках и локальный рост цен на бензин и дизель. Но самый значительный рост показали добыча и потребление природного газа. За последние пятнадцать лет его доля в производстве электричества для нужд населения США увеличилась вдвое, однако тут просто нужно понимать масштабы роста. Если в 2005 году на базе природного газа генерирующие компании производили 750 тераватт-час, то в 2021 его доля ожидается на уровне 1600 тераватт-час. Это столько же, сколько дают атомная и зеленая энергетика, вместе взятые. ООН, кстати, природный газ также собирается включить в список безопасных источников, с чем категорически не согласны современные зеленые — и тут у них есть все основания для недовольства. По данным U.S. Environmental Protection Agency, в 2019 году добыча газа, производство топлива и производных, а также утечки из выведенных из эксплуатации скважин стали причиной трети всех выбросов метана в США. Того самого метана, который разогревает атмосферу приблизительно в пятьдесят раз сильнее, чем другие парниковые газы. Ну и последним гвоздем в мечты о бескарбоновом будущем стала статистика по личному и прочему автотранспорту. Как только в Штатах был снят строгий карантин, компании бросились наверстывать упущенные прибыли, что привело невиданному буму грузоперевозок. Прошлый год завершился на рекордной отметке роста выбросов парниковых и прочих газов грузовым автотранспортом, который является основной движущей силой американской логистики. Более тридцати процентов всей национальной эмиссии, рост сразу на десять процентов по сравнению с предыдущим годом. Не смог подсластить пилюлю и подарок от действующей американской администрации. В ноябре правительство приняло закон, разрешающий строительство технических объектов по улавливанию углерода из атмосферы для его последующей правильной утилизации. На эти нужды из бюджета планируется выделить три с половиной миллиарда долларов. Речь идет о двух технологиях. Первая — это так называемое непосредственное улавливание из воздуха (direct air capture), а вторая получила название "захват и хранение" (capture and storage). Первая подразумевает установку гигантских вентиляторов, которые будут нагнетать воздух в специальные резервуары, где углерод будет связываться при помощи специальных химических растворов, а остальные газы будут выпускаться обратно в атмосферу. Далее полученную смесь будут нагревать для выделения чистого CO 2 , смешивать его с водными растворами, кристаллизировать и закапывать в землю. Коллективная опасность: соседи России — под ударом Запада Второй способ был открыт еще в 70-е годы прошлого века, когда нефтяники начали закачивать в истощавшиеся скважины двуокись углерода, вытесняя таким образом дополнительные объемы драгоценной жидкости. Обнаружилось, что некоторая часть газа так и остается в подземных пустотах, правда, никто не может точно сказать, каким образом это влияет на состояние экологии в целом. Этот факт, к слову, в свое время не позволил норвежской компании Equinor ASA избежать уплаты экологического налога, сославшись на то, что двуокись углерода оказалась запечатана в естественных соляных пустотах под землей. Считается, что для достижения углеродной нейтральности к 2050 году человечество должно уже завтра начать улавливать и утилизировать не менее 7,5 миллиарда тонн газов в год, то есть не менее одной пятой объема, производимого человеческой цивилизацией. В завершение можно констатировать один очевидный факт. Если по поводу снижения американского влияния на мировой политической арене еще можно дискутировать, то полное и безоговорочное фиаско Вашингтона на ниве борьбы с глобальным потеплением — это свершившийся факт. И об этом нужно помнить, когда нас в очередной раз будут обвинять в нежелании бороться за светлое безуглеродное будущее.



