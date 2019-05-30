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США воспользовались эпистолярными угрозами против Ирана

30 мая 2019, 01:39  •  29 • В мире
Администрация президента Трампа обострила битву со своими европейскими партнерами из-за судьбы ядерной сделки с Ираном. Минфин США обратил свое внимание на финансовый орган INSTEX, специально созданный Францией, Германией и Британией для обхода санкций Вашингтона. "Хорошенько подумайте сначала, прежде чем идти в обход ограничений США", - говорится в письме, адресованном Минфином европейцам.
Об этом сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалось письмо замглавы Минфина США президенту INSTEX Перу Фишер. В послании, подписанном замглавы Министерства финансов США Сигалом Манделькером, в ведении которого находится финансовая разведка, сообщается, что "любая страна, замеченная в торговле с Тегераном, может быть отстранена от американской финансовой системы".
Манделькер, обращаясь к участникам INSTEX, предупреждает о том, что они должны "хорошенько подумать, прежде чем идти в обход санкций США". В противном случае ограничительные меры будут приняты уже в отношении самой европейской компании.
"Участие в деятельности, которая противоречит санкциям США, может привести к серьезным последствиям, включая потерю доступа к финансовой системе США", - заявил представитель американского Минфина.
По словам некоего высокопоставленного американского чиновника, беседовавшего с Bloomberg, обращение к INSTEX появилось после переоценки значения этого механизма. В переговорах с Белым домом европейские чиновники сознательно преуменьшали значимость созданного ими инструмента. Однако в Вашингтоне пришли к выводу, что в реальности их намерения были более серьезны.
Своим посланием Минфин США решил показать, что любой, кто будет замечен в торговле с Тегераном или в создании механизма для этой торговли, будет жестко наказан. Причем касается это не только бизнесменов, но и правительств тех или иных стран.
К "эпистолярному жанру" в борьбе с "ослушавшимися" странами США прибегают не в первый раз. К примеру, в начале текущего года американский посол в Германии Ричард Гренелл просто засыпал угрожающими посланиями ряд немецких компаний, принимающих участие в строительстве "Северного потока – 2". Дипломат советовал бизнес-структурам ФРГ более пристально посмотреть на ситуацию со строительством российского газопровода, поскольку они рискуют оказаться под санкциями США.
Хотя сами американские чиновники утверждают, что подобные письма "вовсе не угроза, а ясное выражение политики Вашингтона", эксперты считают, что США переходят к методам "экономического террора".

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