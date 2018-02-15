США вооружают Украину оборудованием для наступательных операций

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Соединенные Штаты передали ВСУ приборы ночного видения в количестве, достаточном для оснащения 10 батальонов. Для чего?

В Киеве в среду прошла официальная церемония передачи украинской армии 2,5 тысяч приборов ночного видения AN/PVS-14. Военное оборудование передано на безвозмездной основе в рамках программы правительства США по "содействию безопасности" на Украине. Общая сумма бесплатной для Киева поставки составила 5,8 млн долларов.

Содействие безопасности посредством ПНВ?

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Что представляет собой прибор ночного видения (ПНВ) AN/PVS-14? Американцы называют его "прибором портативного зрительного поиска" (Portable Visual Search). Это портативный монокуляр производства американской компании ITT с электронного-оптическим преобразователем третьего поколения. Он позволяет не только обнаруживать цели на расстоянии в 350 м, но и осуществляет активную подсветку при помощи инфракрасного диода. При массе менее 400 граммов прибор может закрепляться на каске (правда, американского образца), то есть после быстрого перевода в рабочее положение позволяет не только наблюдать, но и прицеливаться в темноте через коллиматорный прицел. Таким образом, его можно рассматривать в определённом смысле и как ПНВ для стрелкового оружия.

Это действительно хороший прибор, с лучшими в ряде свойств показателями в мире, с защитой от засветки, с ручной регулировкой яркости, с отличным разрешением. Может работать даже под водой, хотя, конечно, не очень долго – но это неважно, потому что дождь ему тем более не страшен. То есть идеальное оборудование для войскового полевого снайпера без далеко идущих снайперских претензий и для диверсанта.

Любая армия предпочитает ночью не воевать. Потому что любая армия ночью, в темноте, воюет хуже, чем днём. А вот снайперу, разведчику, диверсанту оснащённость прибором ночного видения – прямая боевая необходимость. Но две половиной тысячи ПНВ – это 10 батальонов диверсантов. Не слишком ли круто берут США на пару с Киевом?

Фото: www.globallookpress.com

"Теперь вражеские силы не смогут…"



По мнению посла США на Украине Мари Йованович – нет, не круто.

Теперь все вражеские силы, которые угрожают украинской государственности, не смогут прятаться под сенью ночи, - заявила она. - Мы уже видели, как приборы ночного видения эффективно используются во время действий Вооруженных сил Украины на востоке страны. Их освоила украинская сторона в рамках совместных подготовительных усилий".

Подготовительных усилий к чему? А вражеские силы – это кто?

Нет, это не риторические вопросы, как может показаться на первый взгляд. Вооружённые силы народных республик Донбасса сконфигурированы так, чтобы лишь держать оборону. Не только никакой наступательной конфигурации – нередко они не отбивают даже "жабьих прыжков" ВСУ, когда те под покровом ночи выдвигаются и с утра захватывают часть территории или даже целые посёлки в нейтральной, так называемой "серой" зоне. Или, как это было некоторое время назад под Желобками в ЛНР, отнимают у ополченцев принципиальной важности ключевые пункты на местности. А те лишь через пару-тройку суток возвращают их обратно, подтянув серьёзное вооружение.

Как раз позавчера секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов хвастался, что украинские подразделения "по некоторым направлениям продвинулись на 10 км и более, улучшив свои позиции".

Так не для этого ли и поставили американцы свои ПНВ войскам Киева? Десяток батальонов, которые в темноте одновременным жабьим прыжком обрушиваются на позиции Народной милиции ДНР и ЛНР – чем не план для достаточно сумрачного мышления украинского генштабного гения? Тем более что и посол США откровенно признала: "Это означает увеличение возможностей вооружённых сил Украины".

А принимал приборы начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, как раз и известный своим сумрачным гением, прозванный в своей же армии за успехи в командовании в войне против республик "Витя-катафалк" и "Жмурженко".

В. Муженко. Фото: www.globallookpress.com

Стоит отметить также, что Муженко – человек Турчинова, который фактически спас своего друга и единомышленника от уголовного преследования за продажу имущества вооружённых сил после того, как оказался у власти в результате государственного переворота в феврале 2014 года.

Именно поэтому, как сообщили "Царьграду" сразу несколько его источников в ДНР и ЛНР, здесь достаточно хладнокровно восприняли дар американцев Виктору Муженко. В республиках уверены, что через очень недолгое время также смогут оснастить своих бойцов приборами ночного видения AN/PVS-14…

Ответ республик будет асимметричным

Наша ответка будет, прежде всего, информационной, - заверил "Царьград" первый замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков. - Будем разъяснять, что любое наступление украинского воинства чревато для него же катастрофическими последствиями. Потому что против них стоит не только армия, но и сам народ обеих республик. А против народа никакие приборы не помогут. Думаю, что украинская армия и командиры должны это понимать".

В нынешней украинской армии низкий боевой дух, слабые замполиты, подчеркнул Першиков. "Что они могут рассказать? Что объяснить? За что они воюют и убивают нас? Им нужно придумать очень серьезные аргументы для того, чтобы их солдаты становились сознательными убийцами. А умирать за американские приборы? Ну… пусть", - развёл руками он.

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"Тем более что в эти дни мы на подъеме, и армия тоже", - подчеркнул Першиков. Как раз сейчас в ЛНР отмечается освобождение Луганска от фашистских оккупантов 14 февраля 1943 года. Отмечается здесь и победа в Дебальцевско-Чернухинской операции в 2015 году.

"Дебальцево вообще должно быть для киевского режима очень специфическим примером, - вернулся первый заместитель министра к рассказу о нынешней обстановке. - Группировка, которая была в три раза больше, чем наступающие силы, проиграла битву. Проиграла потому, что не хотела воевать, что у нее был очень низкий уровень мотивации. Потому что везде мерещились боевые буряты на танках", - отметил первый замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР.

"Поэтому мы ответим на все новые попытки Америки довооружить Киев воспитанием детей, уважением к ветеранам и работой с украинским личным составом. А там посмотрим", -подытожил собеседник "Царьграда".

Покровский Александр