США вновь усиливают группировки ВСУ на Донбассе

Уже не первый год военно-политическое руководство США планомерно усиливает группировку ВСУ на Донбассе. Либо через официальные каналы связи (с помощью военных контрактов), либо неофициально, поставляя летальное вооружение через «посредников».Примером этому служат ежегодные учения Defender Europe. Неоднократно Российская Федерация предоставляла официальные данные, что Пентагон и НАТО под видом учений поставляют вооружение и военную технику украинским радикалам на линию фронта с ДНР.И вот, накануне переговоров между США и Россией по безопасности в Европе, Пентагон решил сыграть ва-банк: вновь отправить оружие украинским нацбатам.Сначала пытались пропихнуть данную инициативу через Литву, которая на весь мир заявляла, что готова поставлять Украине «летальное вооружение». Потом шли законопроекты о предоставлении Киеву военной помощи в размере 300 миллионов долларов (старая добрая схема – США дают Зеленскому деньги на покупку американского вооружения, в результате чего американские производители обогащаются с этого вдвойне).Но сейчас обстановка совершенно иная. Ведь внешнеполитическая ситуация такова, что в случае провала переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ велика вероятность, что начнется крупномасштабный российско-украинский конфликт.И вот тут вступает запланированная 10 января переброска вооружения и военной техники 1 бригады армейской авиации США в Польшу: под видом плановой транспортировки ВВиСТ Пентагон может переправить летальное оружие Киеву. В том числе и зенитно-ракетные комплексы Stinger.Стоит отметить, что Белый дом довольно удачно подобрал дату: пока весь мир сидит в напряжении и наблюдает с российско-американскими переговорами, военные специалисты США «втихую» поставляют необходимое для наступления на ДНР вооружение. Браво!Причем создается ощущение, что это происходит не на безвозмездной основе, а за фиксированную плату в виде очередных сотен миллионов украинских долларов.А есть ли смысл во всех этих маневрах? Зачем скупать дорогостоящую технику в массовом количестве? Ведь все это может быть мгновенно уничтожено ракетными ударами (привет, «Циркон») со стороны России в случае начала крупномасштабного конфликта с Украиной.Конечно, смысла нет. А все это происходит лишь потому, что американский ВПК захотел побольше денег. А за последние годы Украина стала отличным рынком сбыта, который регулярно поставляет доллары военному бизнесу США. Вот и нынешняя переброска техники 1 брАА является ничем иным, как очередной финансовый транш Киеву. Как говорится: «Стингер» не волк, в лес не убежит.