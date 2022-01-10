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США вновь усиливают группировки ВСУ на Донбассе
10 января 2022, 15:35 • 122 • Украина
Примером этому служат ежегодные учения Defender Europe. Неоднократно Российская Федерация предоставляла официальные данные, что Пентагон и НАТО под видом учений поставляют вооружение и военную технику украинским радикалам на линию фронта с ДНР.
Сначала пытались пропихнуть данную инициативу через Литву, которая на весь мир заявляла, что готова поставлять Украине «летальное вооружение». Потом шли законопроекты о предоставлении Киеву военной помощи в размере 300 миллионов долларов (старая добрая схема – США дают Зеленскому деньги на покупку американского вооружения, в результате чего американские производители обогащаются с этого вдвойне).
Но сейчас обстановка совершенно иная. Ведь внешнеполитическая ситуация такова, что в случае провала переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ велика вероятность, что начнется крупномасштабный российско-украинский конфликт.
И вот тут вступает запланированная 10 января переброска вооружения и военной техники 1 бригады армейской авиации США в Польшу: под видом плановой транспортировки ВВиСТ Пентагон может переправить летальное оружие Киеву. В том числе и зенитно-ракетные комплексы Stinger.
Стоит отметить, что Белый дом довольно удачно подобрал дату: пока весь мир сидит в напряжении и наблюдает с российско-американскими переговорами, военные специалисты США «втихую» поставляют необходимое для наступления на ДНР вооружение. Браво!
Причем создается ощущение, что это происходит не на безвозмездной основе, а за фиксированную плату в виде очередных сотен миллионов украинских долларов.
А есть ли смысл во всех этих маневрах? Зачем скупать дорогостоящую технику в массовом количестве? Ведь все это может быть мгновенно уничтожено ракетными ударами (привет, «Циркон») со стороны России в случае начала крупномасштабного конфликта с Украиной.
Конечно, смысла нет. А все это происходит лишь потому, что американский ВПК захотел побольше денег. А за последние годы Украина стала отличным рынком сбыта, который регулярно поставляет доллары военному бизнесу США. Вот и нынешняя переброска техники 1 брАА является ничем иным, как очередной финансовый транш Киеву. Как говорится: «Стингер» не волк, в лес не убежит.
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