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США вновь разжигают войну в Донбассе? Украина получит военную помощь на $60 млн
01 сентября 2021, 14:00 • 26 • Политика
США вновь разжигают войну в Донбассе? Украина в скором времени может получить очередную военную помощь от американцев на 60 млн долларов.
Об этом в среду сообщила представитель Белого дома на встрече с журналистами. По её словам, Экспортно-импортный банк США предоставит Украине помощь в размере 3 млрд долларов. Ещё 60 млн долларов в качестве военной помощи направят непосредственно американские власти. Пакет военной помощи также будет включать в себя "оборонительное оружие поражающего действия".
- пояснила чиновница.
Отметим, что США ранее уже предоставляли Украине оружие. Речь идёт о броневиках "Хаммер", ПТРК "Джавелин", стрелковом оружии, средствах связи, приборах ночного видения, бронекатерах и других видов военной техники. Некоторые эксперты полагают, что именно поэтому Соединённые Штаты до сих пор не вынудили Киев прекратить гражданскую войну в Донбассе. Им выгодно поддерживать вооружённый конфликт, поскольку для американского ВПК это бизнес.
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