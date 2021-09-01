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США вновь разжигают войну в Донбассе? Украина получит военную помощь на $60 млн

01 сентября 2021, 14:00  •  26 • Политика
США вновь разжигают войну в Донбассе? Украина в скором времени может получить очередную военную помощь от американцев на 60 млн долларов.
Об этом в среду сообщила представитель Белого дома на встрече с журналистами. По её словам, Экспортно-импортный банк США предоставит Украине помощь в размере 3 млрд долларов. Ещё 60 млн долларов в качестве военной помощи направят непосредственно американские власти. Пакет военной помощи также будет включать в себя "оборонительное оружие поражающего действия".
Это дополнительные противотанковые системы "Джавелин" и другие оборонительные вооружения поражающего и непоражающего действия,
- пояснила чиновница.
Отметим, что США ранее уже предоставляли Украине оружие. Речь идёт о броневиках "Хаммер", ПТРК "Джавелин", стрелковом оружии, средствах связи, приборах ночного видения, бронекатерах и других видов военной техники. Некоторые эксперты полагают, что именно поэтому Соединённые Штаты до сих пор не вынудили Киев прекратить гражданскую войну в Донбассе. Им выгодно поддерживать вооружённый конфликт, поскольку для американского ВПК это бизнес.

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