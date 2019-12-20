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США вновь рассказали об "огромном вкладе" в победу над Гитлером. Но выбрать удачный пример не смогли

20 декабря 2019, 19:09  •  118 • В мире
Американцы вновь попытались пересмотреть историю Второй мировой войны. Материал о "Битве за выступ" выпустило издание History.com. В нём журналисты рассказали, как американцы остановили "мощный удар армии Гитлера" на бельгийско-немецкой границе в конце 1944 года. Однако в качестве примера своего "огромного вклада" в победу они привели Арденнское наступление. По мнению историков, именно там США понесли огромные потери, после этой битвы их обвинили в "закулисной сделке против СССР".
Издание History.com выпустило материал о том, как американцы остановили "мощный удар армии Гитлера" во время Арденнской операции. Статья носит высокопарное название: "Битва за выступ: как американское мужество остановило последний отчаянный удар Гитлера". В материале рассказывается, как американские солдаты в невыносимых условиях и ценой своей жизни выиграли битву.
Однако существует и другой взгляд на это сражение. Считается, что Арденнская наступательная операция немцев, начатая 16 декабря 1944 года и официально завершившаяся 29 января следующего года, стоит особняком в истории Второй мировой войны. И не столько потому, что армия США понесла в ней крупнейшие за всю свою историю потери: 19 246 убитых, 62 489 раненых, 26 612 пленных и пропавших без вести.
Но прежде всего потому, что она имела серьёзнейшие политические последствия. Историки считают, что до Арденн война на Западном фронте была реальной, после - носила характер имитации. Немцы бросили все основные военные силы против Красной армии, чтобы не дать русским продвинуться дальше на запад, и не хотели, чтобы в спину их солдатам "ударили американские танки".

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