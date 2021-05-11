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США вновь обвинили русских хакеров: Белый дом требует от Москвы "принять меры"

11 мая 2021, 23:20  •  44 • Политика
Белый дом считает, что напавшие на Colonial Pipeline хакеры находятся на территории России и Москва должна принять против них какие-то меры.
Белый дом снова обвинил русских хакеров в совершённой на США кибератаке. По мнению Вашингтона, к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline причастна группировка DarkSide, которая, как считают американцы, находится в России. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она ушла от прямого ответа на вопрос о том, несёт ли Россия какую-либо ответственность за произошедшее. Тем не менее Псаки указала, что, поскольку хакеры находятся в России, Москва должна принять в их отношении необходимые меры.
Президент сказал, что его разведывательное сообщество ещё не завершило проведение всестороннего анализа, он продолжается,
- уточнила Псаки на брифинге в Вашингтоне.
Из её заявления можно сделать вывод, что в Белом доме ещё не решили, возлагать ли ответственность за кибератаку на Россию или нет.

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