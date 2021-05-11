США вновь обвинили русских хакеров: Белый дом требует от Москвы "принять меры"

Белый дом считает, что напавшие на Colonial Pipeline хакеры находятся на территории России и Москва должна принять против них какие-то меры.

Белый дом снова обвинил русских хакеров в совершённой на США кибератаке. По мнению Вашингтона, к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline причастна группировка DarkSide, которая, как считают американцы, находится в России. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она ушла от прямого ответа на вопрос о том, несёт ли Россия какую-либо ответственность за произошедшее. Тем не менее Псаки указала, что, поскольку хакеры находятся в России, Москва должна принять в их отношении необходимые меры.

Президент сказал, что его разведывательное сообщество ещё не завершило проведение всестороннего анализа, он продолжается,

- уточнила Псаки на брифинге в Вашингтоне.

Из её заявления можно сделать вывод, что в Белом доме ещё не решили, возлагать ли ответственность за кибератаку на Россию или нет.