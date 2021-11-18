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США внесли Россию в чёрный список: Москву обвинили в "вопиющем нарушении религиозных свобод"
18 ноября 2021, 01:10 • 123 • Политика
Госсекретарь Блинкен заявил, что Россия входит в число стран с вопиющим нарушением религиозных свобод. "Они требуют срочного внимания со стороны международного сообщества", - приводит его слова пресс-служба Госдепа.
Глава Госдепа США Энтони Блинкен обвинил Россию и Китай в систематическом и вопиющем нарушении свободы вероисповедания. Его слова передаёт пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
Блинкен отметил, что Госдепартамент США занимается составлением списка "правительств и негосударственных субъектов", которые якобы нарушают свободу вероисповедания. И глава Госдепа включил Россию и Китай в этот список. Также в этот список входят Иран, КНДР, Мьянма, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркмения и Эритрея.
- приводит пресс-служба Госдепа слова Блинкена.
Госсекретарь добавил, что США оказывают давление на правительства стран, входящих в чёрный список, с целью заставить их "устранить недостатки в своих законах и практиках", а также "привлечь к ответственности тех, кто виновен в злоупотреблениях". По сути, глава Госдепа признался, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела других государств.
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