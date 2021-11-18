США внесли Россию в чёрный список: Москву обвинили в "вопиющем нарушении религиозных свобод"

Госсекретарь Блинкен заявил, что Россия входит в число стран с вопиющим нарушением религиозных свобод. "Они требуют срочного внимания со стороны международного сообщества", - приводит его слова пресс-служба Госдепа.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен обвинил Россию и Китай в систематическом и вопиющем нарушении свободы вероисповедания. Его слова передаёт пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен отметил, что Госдепартамент США занимается составлением списка "правительств и негосударственных субъектов", которые якобы нарушают свободу вероисповедания. И глава Госдепа включил Россию и Китай в этот список. Также в этот список входят Иран, КНДР, Мьянма, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркмения и Эритрея.

Они требуют срочного внимания со стороны международного сообщества,

- приводит пресс-служба Госдепа слова Блинкена.

Госсекретарь добавил, что США оказывают давление на правительства стран, входящих в чёрный список, с целью заставить их "устранить недостатки в своих законах и практиках", а также "привлечь к ответственности тех, кто виновен в злоупотреблениях". По сути, глава Госдепа признался, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела других государств.