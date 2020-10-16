США вместе с террористами начали в Сирии наступление на русских. Пока информационно

Автор:

Александр Цыганов

Судя по дальнейшим действиям, американцев очень сильно раздразнил недавний инцидент между ними и русскими патрульными в провинции Хасака в Сирии.

Инцидент, что называется, очередной: янки намеревались заблокировать русским возможность передвигаться по маршруту. А после того как в предыдущей такой попытке американцев сильно напугали русские вертолёты… А тот, кто видел над своей головою висящий во всём своём вооружённом блеске транспортно-штурмовой Ми-8АМТШ… В общем, в состояние грогги легко впасть, даже зная, что эта машина на твоей стороне. А если против…

О эти злые, злые русские!

Сэкономим, однако, многоточия. Факт, что наивные американские варвары решили, будто знают, какой туз они должны спрятать в рукав при следующей встрече с русскими на сирийской дороге. Но что-то пошло не так. AH-64 Apache не только не произвёл на русских должного впечатления, но сам вдруг едва не завалился. Вдруг отказали все системы. Как сообщали потом, пилоту удалось стабилизировать машину буквально в нескольких метрах от земли.

AH-64 Apache. Фото: US Army / Globallookpress

В общем, ни одно животное не пострадало.

Но далее началось разбирательство, что это было. Как сообщалось в прессе, американцы решили, что русские применили какое-то новое средство радиоэлектронной борьбы. Но вот какое, непонятно. И пока одни назвали это оружие "безымянным", другие вспомнили о старой доброй "Красухе-4". Скорее всего, потому, что янки испытывают нечто вроде священного трепета перед этим изделием богов, аналога которому у них до сих пор нет. Ведь, по некоторым данным, именно этот комплекс РЭБ увёл в 2017 году в сторону три четверти американских крылатых ракет, запущенных по целям в Сирии. С его же помощью два новейших изделия заокеанских оружейников были приземлены в пустыне, откуда впоследствии тихо переехали в Москву, в один из НИИ Министерства обороны.

Но с "Красухой-4" проблема. Она слишком велика, так что ездит на четырёхосном шасси КамАЗа-6350. Кроме того, несмотря на уже восьмилетний срок эксплуатации, комплекс надёжно засекречен. Так что едва ли можно ожидать его применения в составе патруля военной полиции где-то в сирийской глухомани. То есть "Красуха-4" в Сирии точно есть, развёрнута на базе Хмеймим, где уже показала, что может подавлять сигнал GPS в радиусе до 300 километров, но включить её в состав мобильного патруля – это вряд ли.

"Красуха-4" слишком велика, так что ездит на четырёхосном шасси КамАЗа-6350. Фото: Andrey 69 / Shutterstock.com

Можно лишь предположить, что эти злые русские испытали нечто на базе устройства, дающего СВЧ-излучение. Бесшумный выстрел длительностью в тысячные доли секунды – и пожалуйте на землю, летательные аппараты, ракеты и дроны. Но тоже сомнительно – слишком большую энергию нужно применить одномоментно. Не патрульный вариант – тем более ради каких-то американских неудачников.

Если всё не усложнять – сам вертолёт было сломался.

За неимением гербовой пишем на туалетной…

Когда ответить нечем, а главное – непонятно на что, американцы традиционно применяют то, в чём они собаку съели. Горячую. То есть – пропаганду.

И вот тут последние сообщения из Сирии как раз принесли любопытно совпадающую информацию.

Так, ещё четыре месяца назад пресса писала о том, что в Сирию прибыла специальная группа военных пропагандистов США, имеющих задачу по дискредитации армии России. "Диванные" в некотором смысле бойцы, способные, однако, наносить тяжкие информационные удары посредством мыши и клавиатуры.

Кроме того, как сообщали, американскими специалистами под командованием капитана Кроу подготовлено не меньше 20 оперативных групп, свёрстанных из боевиков, что поумнее, из курдской службы безопасности "Асайиш".

Бои на этой ниве начались сразу. Даже немного раньше. Не одна у США такая группа.

Совместное российско-турецкое патрулирование территории Сирии. Фото: Azalden Idlib / INA Photo Agency / Globallookpress

Немедленно в курдском посёлке Каср-ад-Диб в провинции Хасака собрались недовольные жители, чтобы высказать протест присутствию русских военных на окраине этого населённого пункта. Характерно было при этом, что подъехавшая к русскому блок-посту на 6 автомобилях и микроавтобусе группа мужчин и женщин с детьми мало походили на местных жителей. С которыми русские солдаты вообще знакомы и не раз беседы беседовали. Абсолютно случайно, по волшебству в этой группе оказались и фотографы с видеооператорами. Характерно, что инструктаж группа получала от одного из "журналистов", после чего и выдвинулась к российским военным. Где немножко побесились, кидая лозунги, быстренько изобразили сидячую акцию протеста, после чего свернулись и удалились. Всё действо заняло не более 15 минут.

Почти один в один прошла протестная акция в деревне Айн-Дивар, где во время планового патрулирования российские патрульные напоролись на протестующих местных жителей. Программа протестов та же – русские, покиньте деревню. Исполнение похоже: местные неместные, которые что-то вопят и скандируют, и местные местные, которые просто ходят по месту события без явной внятной цели. И, разумеется, "случайные" репортёры, которые всё снимают.

Методичка явная, тем более что и "активисты" совершенно беззаветно палятся, с очевидностью просто стараясь получше отработать доллары. Можно полагать, что дальше в дело пойдут камни, которыми "разгневанные" жители будут забрасывать патрули, сидячие протесты, а то и лежачие забастовки. Методичка.

Одно только интересно, предусмотрели ли в ней американцы, в конце концов, вооружённые провокации?

Пожары – тоже оружие

Довольно забавно, что обострение информационной войны со стороны американцев практически полностью совпало с активизацией информационных провокаций со стороны террористов. Причём настоящих, махровых, из очередной модернизации "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации). У тех, правда, труба пониже и дым пожиже. Ну, бармалеи, что с них взять.

Хотя как раз дым они раздувать и начали. В Сирии сейчас бушуют серьёзные природные пожары, частично пришедшие из Ливана и частично затрагивающие Турцию. Лето засушливое, осадков давно не было, всё логично.

Но важная проблема в том, что масштабные лесные пожары стали мешать работать российской авиабазе в Хмеймиме. Вроде бы ничего тревожного, ситуация под контролем, а русские военные умеют сражаться с пожарами, как редко кто ещё. Просто задымлённость, как сообщают, стала мешать полётам с прежней интенсивностью.

В Сирии сейчас бушуют природные пожары. Фото: Str/Xinhua / Globallookpress

Вот тут террористы и подсуетились. Тут же по сетям пошли рассыпаться новости без ссылок, будто пожары эти рукотворны. И дело рук как раз "борцов с режимом" и русскими.

Как заявил в разговоре с Царьградом военкор Олег Блохин, хорошо знакомый с сирийскими реалиями, умышленный поджог нельзя исключать. Теоретически. Но на практике горящие леса находятся довольно далеко от авиабазы. Поэтому военкор не исключает естественных причин загорания. "Это фантастика, что наших хотят выкурить оттуда", – заявил он.

Однако, как мы уже знаем, в информационной войне истина не нужна. Не важно, что на базе действует смешанный авиационный полк особого назначения ВКС России, который уже ликвидировал 28 очагов пожаров в Сирии. Главное, что джихадисты объявили это своей атакой на русскую военную базу. И, естественно, это уже – их победа.

И в этом смысле террористы очень похожи на американцев. Главное, погромче кудахтать.

Так, чтобы все думали, что курочка снесла не яйцо, а целую планету…