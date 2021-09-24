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США вмешиваются в дела Никарагуа

24 сентября 2021, 12:00  •  125 • Политика
В Конгрессе представили комплексный план действий против правительства Даниэля Ортеги.

Никарагуа под ударом

Подкомитет по иностранным делам Западного полушария, гражданской безопасности, миграции и международной экономической политике Палаты представителей Конгресса США провёл 21 сентября слушания по теме "Международный ответ на уничтожение Ортегой демократии в Никарагуа".
Профиль участников и характер их докладов указывает на готовность США применить активные меры против Никарагуа до проведения выборов в этой стране 7 ноября, а также после них. Фактически, речь идет об открытом вмешательстве в дела другого суверенного государства.
Выступали четыре докладчика – заместитель помощника государственного секретаря из Бюро по делам Западного полушария Эмили Мендрала, никарагуанка Берта Валье, представленная как правозащитница (с 2018 года проживает в США), бывший президент Коста-Рики Лаура Чинчилья и исследователь из Центра стратегических и международных исследований Райан Берг. Их выступления взаимодополняли друг друга, а намерения были чётко артикулированы – обвинить правительство Никарагуа во всевозможных преступлениях, ввести дополнительные санкции и раскачивать ситуацию в стране изнутри.
14 сентября 2021 года США ввели очередные санкции против Никарагуа. Но, видимо, этого для них оказалось мало, и Штаты заинтересованы максимально усилить давление на страну с привлечением своих партнёров.

Хор агрессоров: Мендрала

Эмили Мендрала ранее занимала пост директора по вопросам права в Совете национальной безопасности США, была советником в Госдепартаменте по вопросам Кубы, а также работала исполнительным директором Центра за демократию в Америках (Center for Democracy in the Americas). Таким образом, она хорошо знает специфику региона.
Мендрала открыто признала, что в дальнейшем США будут вмешиваться в дела Никарагуа. Она отметила:
Через USAID* мы продолжаем поддерживать никарагуанское гражданское общество, независимые СМИ и правозащитников, которые борются за возвращение к демократии, верховенство закона и уважение прав человека. Наша постоянная поддержка убеждает никарагуанцев в том, что внешний мир не забыл о них... Государственный департамент поддерживает никарагуанский народ в его стремлении к подлинной демократии, и мы будем продолжать предпринимать смелые действия в ответ на неспособность правительства Никарагуа обеспечить соблюдение основных свобод и уважение прав человека.

Хор агрессоров: Валье

Берта Валье рассказывала о репрессиях и преследованиях политических оппонентов и журналистов со стороны силовых структур Никарагуа. Был назван ряд имен потерпевших. Однако никаких доказательств предоставлено не было. Все обвинения в адрес руководства Никарагуа – только слова диссидента.
Бывший президент Коста-Рики высказала озабоченность потоком миграции. По ее словам, с 2018 года по август 2021 года в Коста-Рику прибыло более 87 тысяч человек из Никарагуа, которые попросили убежище. Также она считает, что происходящее в Никарагуа подорвёт региональную экономику и систему безопасности.

Хор агрессоров: Чинчилья

Чинчилья предложила осуществить ряд мер в отношении Никарагуа, среди которых:
  • согласованные действия многосторонних и региональных организаций по правам человека и демократии с действиями финансовых организаций, чтобы прекратить внешнее снабжение финансовым кислородом режима Ортеги, как это было сделано в Гондурасе в 2008 году;
  • ликвидация поддержки никарагуанской армии;
  • проведение расследования в отношении семей, партнёров и предприятий Ортеги-Мурильо на предмет отмывания денег и незаконного оборота наркотиков (якобы доказательства уже предоставлены, но это пока известно только со слов Чинчильи);
  • введение санкций в отношении сына Ортеги "за эти преступления";
  • увеличение гуманитарной помощи никарагуанцам в изгнании и странам, принимающим иммигрантов, особенно Коста-Рике и Панаме, включая помощь в вакцинации против COVID-19;
  • поддержка политической мобилизации и эффективности диаспоры и изгнанников;
  • поддержка оппозиционных СМИ;
  • согласованное дипломатическое наступление с союзниками в Западном полушарии и Европе, чтобы избежать фальсификаций на выборах или, в противном случае, отказать в легитимности правительству в результате этого.
По мнению Чинчильи, следует предпринять сочетание дипломатических инициатив и экономических санкций, чтобы "потребовать немедленного и безоговорочного освобождения всех узников совести, восстановления основных свобод, отмены всех репрессивных законов, принятых в предыдущие месяцы, и проведения честных и конкурентных выборов с чётким графиком и тщательным международным наблюдением".

Хор агрессоров: Берг

Райан Берг из Вашингтонского CSIS профильно занимается Никарагуа. Он и ранее делал анализ ситуации в стране, который преподносил с типичной демонизацией политического руководства, как часто любят делать американские политологи по отношению к странам-мишеням.
В его выступлении говорилось, что
перед лицом требований со стороны Организации американских государств (ОАГ) для проведения реформ режим маневрировал, чтобы избрать своих предпочтительных кандидатов в Высший избирательный совет страны, в том числе лиц, на которых наложены санкции США... По сути, единственные партии, которые будут участвовать в ноябрьских "выборах", возглавляются эрзац-оппонентами и известными пособниками режима. Ортега рассчитывает на лояльность никарагуанской армии, 20 000 полицейских и примерно 3000 членов военизированных формирований, предположительно вооруженных никарагуанской армией и в значительной степени интегрированных в местные сандинистские партийные аппараты. Ортега поддерживал лояльность аппарата безопасности страны посредством целевых вознаграждений, предоставляемых исключительно высшему руководству учреждений. Он также опирался на поддержку старого союзника, специализирующегося на выявлении и нейтрализации внутренних противников – Кубы.
Также Берг использовал такие эпитеты, как "месяц длинных ножей", для нынешнего предвыборного времени, подчёркивая, что подготовлена обстановка, в которой любой гражданин Никарагуа должен быть готов к своему аресту – в любое время и в любом месте.

Казалось бы, при чём тут Путин?

Что касается международных акторов, то помимо Кубы и Венесуэлы, которые поддерживают правительство Никарагуа, была отмечена и Россия.
Берг отметил, что "закон Никарагуа об "иностранных агентах", по-видимому, является точной копией закона президента России Владимира Путина 2012 года (а тот копирует аналогичный американский закон. – Ред.). Как и предполагалось в России, в Никарагуа данный закон призван проводить различие между "истинными" никарагуанцами – теми, кто поддерживает режим Ортеги-Мурильо – и "иностранными агентами", которые должны быть запятнаны, тщательно изучены, находиться под наблюдением и в конечном итоге быть изгнаны режимом. Во впечатляющем примере явлений, известных как "авторитарное обучение" и "авторитарный экспорт", который происходит, когда "авторитарные режимы принимают стратегии выживания, основанные на предыдущих успехах и неудачах других правительств", Ортега использовал закон об "иностранных агентах", чтобы дисквалифицировать большинство своих политических оппонентов. Действительно, Владимир Путин и Даниэль Ортега – сильные люди, которые жаждут власти и возглавляют крайне коррумпированные режимы – могут многому научить друг друга, когда речь заходит о хитростях политического долголетия".
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Показательно, что Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) был принят в 1938 году в США. Он требовал, чтобы иностранные агенты в США, представляющие интересы иностранных держав в "политическом или квазиполитическом качестве", раскрывали свои отношения с иностранным правительством и предоставляли информацию о соответствующей деятельности и финансах. Поэтому первопроходцем в деле определения "истинных" граждан и связанных с иностранными державами были именно США. Но там почему-то не хотят вспоминать об этом, критикуя подобные законы в других странах. Кстати, для слушаний в Конгрессе США необходимо заполнить анкету, где есть обязательное поле на второй странице, в котором нужно отметить, попадает ли докладчик под действие FARA или нет.
Упоминание России в данном контексте также намеренно: оно призвано подчеркнуть тот негативный имидж, который усиленно фабрикуют в США и на Западе против нашей страны.

Выборы не признаны… заранее

Как и Чинчилья, Берг представил в Конгрессе рекомендации по вопросам политики в отношении Никарагуа, которые предполагают конкретные действия в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Краткосрочный план предусматривает перекрытие источников финансирования Ортеги; ужесточение толкования Закона NICA, который имеет решающее значение для того, чтобы лишить Ортегу возможности доступа к средствам в многосторонних финансовых учреждениях.
Среднесрочная перспектива предусматривает игнорирование выборов 7 ноября 2021 года и объявление их "незаконными" в нынешних условиях. Канада, Евросоюз и страны Латинской Америки будут получать поощрения, следуя этому примеру. Также США должны опираться на недавние резолюции ОАГ и собрать группу стран, желающих применить статью 21 Межамериканской демократической хартии к Никарагуа. Речь идет об исключении Никарагуа из ОАГ. Предполагается оказание гуманитарной помощи перемещенным никарагуанцам. По оценкам CSIS, ещё 35 000 человек отправятся в Коста‑Рику и до 60 000 могут прибыть в Соединённые Штаты уже в этом году.
Введение жёстких санкций со стороны США предполагает блокировку Института социального обеспечения армии Никарагуа (IPSM), чей прибыльный инвестиционный фонд еще открыт для рынков США. Санкции предполагаются и в отношении мэров городов под предлогом, что они координируют репрессии.
Согласно долгосрочному плану, США должны пересмотреть свои торговые отношения с Никарагуа. Обзор участия Никарагуа в CAFTA-DR должен включать подробное обсуждение вопроса о приостановлении торговых отношений. Важно отметить, что существует множество мер помимо приостановки, что 1) может усилить давление и 2) будет реализовано на исполнительном уровне, поскольку это касается торговых привилегий.
Также предлагается поддержать назначение специального посланника США. Администрация Байдена должна назначить, а Конгресс — профинансировать назначение специального посланника по Никарагуа с ограниченным сроком полномочий. Берг отмечает, что в последние недели США увеличили квоты на сахар для Никарагуа, а Коммерческая служба США организовала торговую миссию в Манагуа. По его мнению, такая политика полностью несовместима с политикой давления на правление Ортеги‑Мурильо. Специальный посланник будет руководить координацией между учреждениями и создавать необходимую международную коалицию для оказания давления на Никарагуа.
Кроме того, возможно использование площадки Саммита Америк, который в 2022 году пройдёт в США. Берг говорит, что
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ни при каких обстоятельствах в список гостей не должны входить диктаторы Никарагуа, Венесуэлы и Кубы.
Наконец, финальным пунктом значится расследование в Международном уголовном суде. Показательно, что США не входят в эту организацию – следовательно, будут просить инициировать расследование другие страны.

Что с того?

Как следует из сказанного, пакет предполагаемых мер довольно широкий. Если даже будет принята только часть их, это нанесёт значительный урон экономике Никарагуа, не говоря уже о политическом имидже. У США нет никакого желания оставлять ситуацию в нынешнем виде, поскольку любая альтернатива американскому диктату в регионе воспринимается в Вашингтоне как угроза собственным интересам.
Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.
* USAID – американское агентство, признанное нежелательным на территории России.

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