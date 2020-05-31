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США вернули себе 1961 год. Пушков тут же спустил Илона Маска с космического олимпа
31 мая 2020, 10:55 • 200 • Политика
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС. "Вероятно, Илона Маска можно поздравить с успешным стартом его управляемого корабля. Но это полёт на МКС, это не Марс", - напомнил российский сенатор Алексей Пушков.
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя американскими астронавтами на борту вышел на орбиту. Первый за 9 лет запуск космического корабля с экипажем с территории США прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков и пользователи Сети.
Напомним, что запуск состоялся только со второго раза. Первый сорвался из-за погодных условий.
Фото: скриншот Telegram-канала "Алексей Пушков"
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