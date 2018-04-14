|
США, Великобритания и Франция ударили по Сирии. LIVE
14 апреля 2018, 09:09 • 289 • Война
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
07:39
Сирийское агентство SANA сообщает, что в результате ударов пострадали по меньшей мере три человека. Как сообщается, внешние повреждения получил и исследовательский центр в провинции Хомс.
«Ракеты, выпущенные по военной базе в Хомсе, были перехвачены и сбиты с курса, пострадали три мирных жителя», — говорится в сообщении.
07:29
Стало известно, что США не уведомляли Россию о своих намерениях. «Единственное обсуждение, которое состоялось в связи с этой операцией до удара по целям, было стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов», — сказал глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.
07:23
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал удары США, Британии и Франции по сирийской территории, призвав действовать в соответствии с Уставом ООН. «Я внимательно следил за сообщениями об авиаударах по Сирии, которые осуществили США, Франция и Великобритания. Есть обязательство, в особенности когда речь идет о мире и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом», — говорится в его заявлении. Генсек организации не стал осуждать действия трех государств, отметив только, что на плечах Совбеза ООН лежит ответственность за поддержание мира. Впрочем, как всегда в ООН — за все хорошее, против всего плохого, но не слова против действий США.
07:16
Сирийские власти заранее эвакуировали военные объекты, ставшие впоследствии целью ракетных ударов США, Британии и Франции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в региональном альянсе, поддерживающем Дамаск. По его словам, предупреждение о необходимости эвакуировать объекты поступило от России.
«Мы перехватили удар... Нам поступило предварительное предупреждение от России [о грядущем ударе]... и военные базы были эвакуированы несколько дней назад», — сказал источник.
07:08
Мэттис, в свою очередь, отметил, что США пока не планируют последующих ударов по сирийской территории. Глава Пентагона назвал обстрел «разовой атакой».
07:06
По словам Данфорда, одной из целей был исследовательский центр, другой — хранилище химического оружия. Он уточнил, что все цели были связаны с «программой химического оружия» Дамаска. Однако сколько всего целей было подвержено удару все еще остается неизвестным.
07:03
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что серия ударов по Сирии завершена. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, сообщает Reuters.
06:57
По тревоге разумеется проснулись и отечественные дипломаты. Официальный представитель МИД Мария Захарова даже успела сделать пост в фейсбуке, в котором заявила, что страны, которые нанесли удар по сирийской территории, должны быть по-настоящему «исключительными».
06:31
Тем временем, сирийское телевидение тоже не скрывает того, что происходит. «Газета.Ru» предлагает смотреть ТВ Сирии вместе с нами в это тревожное утро.
06:28
Британское правительство опубликовало видео, в котором Тереза Мэй объявляет, что Лондон намерен ударить по Сирии.
06:23
Агентство САНА сообщило, что сирийская армия сбила 13 ракет. Источник РИА «Новости», в свою очередь, рассказал о перехвате 20 ракет.
06:19
Эммануэль Макрон заявил, что коалиция будет наносить удары лишь по тем объектам, которые относятся к производству и использованию химоружия. «Газета.Ru» со своейственным ей скептицизмом, может лишь добавить, что по тем объектам, которые, с точки зрения западных стран могут быть отнесены к объектам, где — важно, предположительно, — может разрабатываться химическое оружие.
06:17
В США рассказали, что первые удары по Сирии начали наносить в 21.00 по Вашингтону (04.00 мск)
06:10
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что удары США, Великобритании и Франции не останутся без последствий. «Худшие опасения оправдались. Наши предостережения остались без внимания. В жизнь претворен заранее подготовленный сценарий. И вновь нам угрожают. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий», — говорится в сообщении. По словам Антонова, вся ответственность за это лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже.
06:09
«Единственное обсуждение, которое состоялось в связи с этой операцией до удара по целям, было стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов», - сказал глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. Чего и требовалось ожидать. США не координировали свои действия с Россией.
06:01
Для нас-то самой главной проблемой является непредсказуемость целей, по которым в данный момент могут ударить США и их союзники. Собственно, Москву беспокоит тот факт, что из-за ракетного удара могут пострадать российские военнослужащие, присутствующие в Сирии. Военный обозреватель «Газеты.Ru» уже писал о том, как может развиваться конфликт.
05:53
Макрон, кстати, тоже «выкатил» коммюнике. «Наш ответ был продиктован тем, что сирийский режим оказался способен допустить производство и использование химического оружия. Мы не можем терпеть распространение химического оружия, которое несет непосредственную опасность для сирийского народа и нашей общей безопасности», — цитирует Le Monde президента Франции Эммануэля Макрона.
05:50
К слову, Великобритания не собиралась присоединяться к операции Трампа, пока не получит достаточных доказательств причастности Дамаска к химической атаки. теперь же Лондон, кажется, полномасштабно участвует в операции, хотя аргументов (по крайней мере публично) так и не было представлено.
05:48
Россия уже созывала Совбез ООН по поводу ситуации в Сирии, где излагала свою версию развития событий. Москва утверждает, что химической атаки в Гуте не было, потому что этого не подтверждают пробы грунта, взятые российскими специалистами. Однако эти аргументы не убедили западных партнеров (если мы в этой ситуации можем их так называть). В итоге резолюция России была заблокирована, как и американские предложения.
05:45
Впрочем, премьер Великобритании Тереза Мэй уже успела выпустить свое заявление, подтвердив, что Лондон примет участие в авиаударах, чтобы наказать сирийский режим «за жестокое и гнусное» поведение. Она сказала, что это не направлено на смену режима или вмешательство в гражданскую войну, однако Великобритания намерена остановить «нарушение международных норм, которое противоречит использованию [химических] видов вооружений».
05:40
Трамп уже заявил, что предстоящая операция будет совместной. К военной миссии США, по словам американского президента присоединились Франция и Великобритания. Официальных подтверждений от правительств европейских государств до сих пор не поступало. Однако косвенно можно говорить, что Париж и Лондон могли поддержать Вашингтон. Что ж. Нам остается только наблюдать.
05:35
Атака Трампа связана с предполагаемой химической атакой в городе Дума в Восточной Гуте. Это пригород Дамаска. 7 апреля здесь, якобы, сирийские войска применили хлор против мирных жителей. Этот факт, на самом деле, не подтвержден ни одной международной организацией, однако Вашингтон успел обвинить президента Сирии Башара Асада в причастности к мнимому инциденту. Россия настаивает, что сама по себе подобная информация является провокацией. Миссия ОЗХО только прибыла в Думу и еще не приступила к своему расследованию.
05:30
Дорогие читатели «Газеты.Ru», утро, видимо, добрым не задалось. Президент США Дональд Трамп решил, не дожидаясь результатов расследования миссии ОЗХО, которая, кстати, уже находится в городе Дума в Сирии, нанести удар по территории этой ближневосточной страны.
Мы следим за развитием событий, не пропустите, возможно, самый драматичный эпизод сирийской кампании.
Подпишитесь на нас
289
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
13 апреля 2018, 07:09
|
09 апреля 2018, 15:24
|
11 апреля 2018, 09:09
|
12 апреля 2018, 08:24
|
11 апреля 2018, 12:24
|
10 апреля 2018, 02:39
|
12 апреля 2018, 03:40