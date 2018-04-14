США, Великобритания и Франция ударили по Сирии. LIVE

Сирийское агентство SANA сообщает, что в результате ударов пострадали по меньшей мере три человека. Как сообщается, внешние повреждения получил и исследовательский центр в провинции Хомс.

«Ракеты, выпущенные по военной базе в Хомсе, были перехвачены и сбиты с курса, пострадали три мирных жителя», — говорится в сообщении.