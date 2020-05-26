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Американцы создали в Незалежной протекторат

Украинцы начали сознавать, что управление Запада им не выгодно, но поздно: США уже влияют на все уровни власти Незалежной. Об этом, по мнению постпреда России при ООН Василия Небензи, свидетельствует аудиозапись разговора бывшего украинского президента Петра Порошенко с экс-госсекретарем США Джо Байденом.

Начали этот процесс европейцы, запустив в 2009 г. программу "Восточное партнерство", с условиями которой согласился Киев. Потом эстафету перехватили США.

"На хребте Евросоюза на Украину въехали американцы, которые фактически создали протекторат Украины. Это хорошо видно из недавней скандальной публикации телефонных переговоров Байдена и Порошенко", – сказал Небензя.

Комментируя эту ситуацию в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", дипломат напомнил, что Москва предупреждала Киев о последствиях разворота на Запад еще до Майдана. Но украинцы были уверены, что "заграница" им поможет.

Сейчас, осознав, в каком невыгодном положении оказались предприниматели Незалежной, на Украине начинают призывать пересмотреть соглашение с ЕС. "Не прошло и шести лет, как Киев осознал то, что мы им говорили в 2013 году", – приводит слова Небензи телеканал "360".

На днях нардеп Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи переговоров Порошенко с Байденом и другими высокопоставленными американцами, которые предлагали ему взятку за смещение с поста генпрокурора Виктора Шокина и прекращение расследования незаконной деятельности на Украине компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.