США ведут в отношении России "тупую" политику - Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com

В Кремле формулировку шефа отечественной дипломатии назвали меткой на фоне того, как ведет себя Вашингтон

Политическая линия США в отношении России "тупая" и "тупиковой". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

"Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая", – цитирует РИА "Новости" шефа отечественной дипломатии.

По словам министра, она не приносит никакого результата спустя годы, после введения американцами всевозможных санкций в адрес Москвы.

Кроме того, Сергей Викторович назвал Штаты и их союзников ненадежными партнерами, и РФ не должна зависеть от настроения таких стран. "Нужно полагаться на самих себя", особенно в области жизнеобеспечения государства, подчеркнул глава российского МИД.



Жесткую формулировку Лаврова поддержал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Голос Кремля отметил, отметил, что министр "как всегда меток в своих формулировках".

"Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делают возможным использование фактически любого лексикона", – считает Песков.

Ранее сегодня Лавров также прокомментировал информацию о подготовке Белым домом спецпосланника для переговоров с европейцами по поводу газопровода "Северный поток-2". Данный чиновник должен "похоронить" российско-немецкий проект. Сергей Викторович убежден, что посланник Вашингтона в Европе "будет просто ездить и всем грозить".

По его мнению, в Америке осталось слишком много безработных дипломатов, которых необходимо куда-то пристроить.

