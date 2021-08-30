США ведут охоту за россиянами за рубежом - уполномоченный МИД

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Известно уже свыше 50 подобных случаев

Соединенные Штаты уже 13 лет ведут охоту за российскими гражданами в зарубежных странах с целью дальнейшей экстрадиции. Соответствующее заявление сделал уполномоченный Министерства иностранных дел РФ по правам человека Григорий Лукьянцев.

Дипломат указал, что число подобных случаев выросло до 50. Штаты активно применяют эту практику, арестовывая россиян в третьих странах по запросу местных правоохранителей, чтобы в дальнейшем привлечь их к ответственности уже на своей территории.

Лукьянцев также отметил, что россияне, оказываясь перед судебной системой США, сталкиваются с сильнейшим давлением со стороны местных правоохранительных органов. Последние пытаются склонить задержанных к сотрудничеству и заставить их признать вину, взамен предлагая смягчить меру.

Тем временем многие пострадавшие от преследования со стороны США россияне отказываются признавать свою причастность в инкриминируемых им деяниях из-за самого необоснованного характера обвинений. Применяются такие методы давления, как несвоевременное оказание медпомощи (либо отказ от таковой даже в случае наличия хронических заболеваний), отмечает URA.ru.

Лукьянцев указал среди наиболее громких и вопиющих случаев дела Константина Ярошенко, Виктора Бута и Марии Бутиной (последняя уже находится в РФ).

Дипломат также отметил, что наибольший резонанс приобрело дело Виктора Бута, осужденного на 25-летний срок. В 2008 году его задержали в одной из третьих стран, позднее экстрадировали в США. С этого момента, отметил омбудсмен, начала активно применяться практика американского преследования в отношении граждан РФ.

Ранее Бутина рассказала о пытках, с которыми столкнулась в американском изоляторе.