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США ведут инфекционную войну: Жириновский назвал страны-жертвы
10 мая 2021, 17:05 • 158 • Политика
Депутат Владимир Жириновский заявил о ведении Соединёнными Штатами инфекционной войны. Лидер ЛДПР назвал страны - жертвы агрессивных действий США.
Как отметил политик в эфире радио "Комсомольская правда", "вместо горячей войны Америка будет вести инфекционную войну".
"Она провакцинирует своё население, Запад, а всех остальных - Восточная Европа, мы, Африка, Азия - будут травить, чтобы каждый год лишние десятки миллионов уходили из жизни", - сказал он, отметив, что такие методы давно разработаны во всех теориях.
"Это вид такой химической, биологической войны", - сказал он.
При этом Жириновский отметил, что у России есть два пути: "или на всю жизнь надеть маску и перчатки и колоться вакцинами", или "мы должны их поставить на место".
"Разгромить все их лаборатории, все их центры, где они готовят будущие микробы и вирусы, которые будут ими же распространяться по всему миру", - подчеркнул он.
По словам Жириновского, в США давно издеваются над нашей страной, срывая флаги, запрещая символику России на любой одежде.
"То есть они нас возят мордой об лавку. Поэтому только жёсткие меры", - подчеркнул он.
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