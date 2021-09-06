США в стремлении к превосходству в космосе

«Поддерживать космическое превосходство, когда, где и как долго оно нам понадобится»

С 21 по 26 августа в Колорадо Спрингс США проходил 36-й космический симпозиум, подтвердивший тенденцию на милитаризацию космоса Соединёнными Штатами. Почти неделю сенаторы, высокопоставленные военные, ученые, представители военно-промышленного комплекса и иностранные гости обсуждали разные аспекты освоения космоса. Основной интерес был прикован к военной тематике.

Командующий Космическими войсками США генерал Джим Дикинсон пообещал в скором времени представить новую стратегию Космического командования, где будет определена «боевая сила в космосе».

«Космическое командование США будет поддерживать космическое превосходство, когда, где и как долго оно нам понадобится»,

– заявил генерал.

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Многие ведущие фигуры в военно-космической отрасли США считают, что Космические силы и Космическое командование должны продемонстрировать Москве и Пекину способность не только выводить из строя любые космические системы противодействия, но и атаковать спутники связи, позиционирования, навигации, разведки.

В преддверие 36-го космического симпозиума дебаты и слушания в США по проблемам космоса проходили на самых разных площадках.

В июле директор вашингтонского офиса Secure World Foundation Виктория Самсон и директор по планированию программ Брайан Уиден приняли участие в закрытом брифинге для комитета по разведке Палаты представителей США. Они представили краткий обзор доклада о глобальных возможностях по противодействию в космосе, а также общую оценку текущей ситуации в области космической безопасности. В закрытом брифинге приняли участие эксперты из Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон) и бывший секретарь ВВС США Хизер Уилсон.

Занимался в последние месяцы Пентагон и вопросами снятия грифа секретности с большого количества документов, которые относятся к программам вооружений в космосе. В специализированных СМИ отмечают, что в первую очередь речь идет о системе, которая долгое время была окутана завесой секретности, это так называемая Программа специального доступа, известная лишь очень немногим руководителям США.

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Рассекречивание, скорее всего, будет включать демонстрацию активного оборонного потенциала для вывода из строя или уничтожения целевого спутника и/или космического корабля. Предположения, о какого рода потенциале идёт речь, варьируются от мобильного лазера наземного базирования для ослепления разведывательных спутников противника, до мощной микроволновой системы, которая может перехватывать электронику на маневренных спутниках, выполняющих функции охраны.

Вопрос о рассекречивании возник в связи с тем, что американские специалисты заняты сейчас разработкой новой «стратегии сдерживания» в космическом пространстве. И здесь следует обратить на специальный доклад корпорации RAND, посвященный сдерживанию Китая.

Исследование проводилось по заказу кабинета министра обороны США, Объединенного комитета начальников штабов, всех боевых командований, ВМС, корпуса морской пехоты, а также оборонных агентств и военной разведки. Основной целью исследования было определение потенциальных методов, которыми США и их союзники могут эффективно сдерживать Китай в космосе. В докладе акцентируется, что согласно национальной космической стратегии США от 2020 года, «космос сейчас – это отдельная область ведения боевых действий, требующая изменений политики, стратегий, операций, инвестиций, возможностей и опыта». Космическое сдерживание определяется американцами так: «Сдерживание вмешательства в любые системы, которые работают в космосе или поддерживают функционирование космических систем с земли». У американских военных классическое сдерживание включает в себя и «наказание», то есть принятие ответных мер сразу после нападения. Исследователи из RAND полагают, что «стратегия сдерживания в космосе должна… учитывать асимметричные уязвимости... Обмен сообщениями является важным инструментом стратегии сдерживания в космосе, но успех такого подхода в значительной степени зависит от цели сообщений. По этой причине адаптация стратегии сдерживания к конкретному противнику особенно важна».

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В докладе RAND утверждается, что в Китае воспринимают космическое пространство как одну из уязвимостей США. Пекин имеет противоспутниковое оружие, которым может поразить практически любые «активы» США в космосе. Считается также, что Китай стремится достичь превосходства в космосе, то есть иметь свободу действий и в то же время не допускать к космическому пространству противников. США опасаются возможного развертывания Китаем каких-либо систем вооружений в космосе, а в сдерживании Китая полагаются на союзников. В первую очередь это Япония, но также Южная Корея, Тайвань и Индия.

Тут в аргументации американцев замкнутый круг. США говорят, что не хотят гонки вооружений в космосе, но вынуждены проводить стратегию сдерживания Китая и России. А для сдерживания нужно демонстрировать такие военные возможности, которые превосходят возможности потенциального противника. В результате Вашингтон выступает инициатором гонки вооружений и милитаризации космического пространства.