США в страхе: Иран нацелился на базу в Эт-Танфе

В администрации президента США опасаются, что американская военная база, расположенная на юге Сирии в 23 км юго-западнее приграничного населенного пункта Эт-Танф в провинции Хомс, может быть захвачена иранскими военными. Об этом пишет издание The Washington Post.

Американские политики полагают, что иранские военнослужащие могут попытаться захватить эту небольшую базу, потому что хотят заблокировать наземный путь к сирийской столице — Дамаску, передает ФАН.

При этом некоторые советники президента США Дональда Трампа указывают, что ситуация вокруг Эт-Танфа позволит развернуть масштабную кампанию против военного присутствия Тегерана на сирийской территории.

Главе Белого дома в ближайшее время нужно решить, стоит ли использовать военный объект для давления на Тегеран или исполнить обещание и вывести войска из Сирии, резюмируют американские СМИ.

И без того напряженные отношения Вашингтона и Тегерана весьма ухудшились после недавнего объявления Трампа о выходе из договора по иранской ядерной программе, передает RT.

«Оборонный бюджет Ирана увеличился более чем на 40% с тех пор, как Обама достиг договоренности по ядерной сделке... просто очередное свидетельство того, что все это была большая ложь. Но теперь уже нет!», — написал Трамп в твиттере.

По его словам, Вашингтон намерен также ввести санкции «самого высокого уровня» против Ирана. Кроме того, глава Белого дома заявил, что Иран ждут серьезные последствия, если власти страны развернут программу по созданию ядерного оружия.

«Я бы посоветовал Ирану не разворачивать ядерную программу. Я бы настоятельно посоветовал. Если они поступят иначе, то их ждут очень серьезные последствия», — сказал Трамп.

Он добавил, что «что-нибудь произойдет», если Иран откажется от переговоров по новой ядерной сделке, передает НСН.

«Или мы заключим по-настоящему хорошую сделку для всего мира, или вообще не будем заключать никакой сделки», — заключил американский лидер.

Двумя днями ранее Трамп и премьер-министр Тереза Мэй приняли решение провести британо-американские переговоры о санкциях против компаний, которые ведут деятельность в Иране.

«Премьер-министр подняла вопрос о потенциальных последствиях американских санкций на те компании, которые в настоящее время ведут бизнес в Иране. Они договорились, что между нашими командами пройдут переговоры», — говорилось в сообщении канцелярии британского премьера.

Кроме того, высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США, несмотря на выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), требуют от Ирана отчитаться о «военной составляющей» ядерной программы страны.

«Очевидно, что политика США такова, что иранский режим не должен обогащать уран, что иранский режим должен предпринять шаги, которые уже раньше должны были от них требоваться: полностью отчитаться не только о возможной, а о определенной уже в прошлом военной составляющей их ядерной программы, и так далее — придерживаться международных норм. Этого мы от них требуем сейчас», — сказал чиновник.

Он отметил, что Иран также должен отказаться от обогащения урана. В свою очередь, правительство Ирана заявило, что Соединенные Штаты и их союзники не могут ограничивать Тегеран в праве на самооборону, сообщало иранское агентство IRNA.

«США и их союзники <...> не в праве накладывать ограничения на законные средства обороны Ирана, в том числе ПРО, которые были разработаны для доставки конвенционального вооружения с учетом горького опыта прошедшей войны», — говорилось в сообщении.

Также отмечалось, что Тегеран рассматривает действия Вашингтона как открытое нарушение принципов международного права и права на самооборону, закрепленного статьей 51 устава ООН.

Помимо этого, официальный представитель правительства Ирана Мохаммад Бакер Нобахт заявил, что Тегеран подготовил план ответных действий на выход США из ядерного соглашения.

«Организация управления и планирования Ирана разработала план, который пропорционален условиям выхода США из ядерной сделки», — указал он.

Чиновник не стал раскрывать подробности плана, однако отметил, что правительство Ирана разработало различные варианты бюджета на случай различных ответных действий. По словам Нобахта, решение выйти из ядерной сделки приведет к тому, что международное сообщество потеряет доверие к США.