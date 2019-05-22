США в разы нарастили закупку нефти у России. Почему?

Автор:

Кучер Егор

В последний год мировые цены на нефть стали индикатором многих геополитических процессов. Цены растут из-за сокращения добычи нефти, о котором регулярно договариваются страны из расширенного состава ОПЕК — ОПЕК+, в который входит и Россия. Также они растут из-за опасений недопоставок нефти из Ирана и Венесуэлы, против которых США ввели санкции.

Дональд Трамп неоднократно критиковал ОПЕК+ за высокие цены на нефть, так как пообещал американцам низкую стоимость топлива в США, а она сильно зависит от котировок сырой нефти. Тем не менее цены вниз не двинулись. В течение года в США также происходила так называемая сланцевая революция — Штаты рекордно нарастили добычу нефти и вырвались в мировые лидеры по этому показателю. По задумке Трампа, наращивая добычу, можно было бы смягчить рост цен на нефть на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+.

Но тут в дело вмешалась политика — Трамп решил усилить давление на Иран и сменить президента в Венесуэле. Оба этих процесса происходят в несколько лихорадочном режиме, однако Тегеран и Каракас уже не могут поставлять на рынок столько же нефти, как раньше. Это подстегнуло столь ненавистный Трампу рост цен на нефть. Сланцевая революция в США, похоже, исчерпала свой потенциал из-за инфраструктурных проблем добывающих компаний, а страны ОПЕК+ вновь договорились о сокращении добычи. США же стремительно нарастили закупку «чёрного золота» у России.

Фото: www.globallookpress.com

Танкеры плывут в Америку

По сообщению Bloomberg, США только за первую половину мая получили из России на 13 танкерах почти 5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Это эквивалентно примерно половине суточной добычи нефти Россией. Об этом говорится в отчёте управляющего партнёра инвестиционного банка Caracas Capital Markets Расса Даллена, на данные которого также ссылаются и российские деловые СМИ, например, РБК и «Ведомости». В отчёте сказано, что Россия «начала зарабатывать» на санкциях против Венесуэлы.

Экспорт нефти из России в США быстро растёт, так как поставщик использует потерю поставок из пострадавшей от санкций Венесуэлы и сокращение поставок членами ОПЕК <…> В последнее время российские поставки в США, похоже, на стероидах,

— цитирует Bloomberg отчёт.

Помимо прочего, в нём говорится, что потребности американских нефтеперерабатывающих предприятий настолько высоки, что они готовы утроить закупку сырой нефти у России. Для наглядности агентство составило таблицу, из которой видно, как резко выросли поставки российской нефти в США после введения санкций против Венесуэлы.

Фото: www.globallookpress.com

Как уже говорилось, около 5 млн баррелей прибыли в США только в начале мая, ещё столько же Вашингтон получил за первые пять месяцев года. В 2017 году США купили у России 1,583 млн баррелей, в 2018 году — 7,516 млн. Параллельно с этим Венесуэла в два раза снизила добычу нефти. Если в мае 2018 года Каракас добывал 1,33 млн баррелей в сутки, то к марту в результате санкций США против госкомпании PDVSA добыча снизилась до 740 тыс. баррелей.

При этом США и сами являлись одним из импортёров венесуэльской нефти, на поставки из этой страны вообще делались серьёзные ставки, так как по доказанным запасам Венесуэла — признанный мировой лидер, столько недобытой нефти нет ни у одной другой страны.

Ввод санкций против Каракаса в попытке добиться отставки действующего и легитимного президента Николаса Мадуро привёл к новому росту мировых цен на нефть. Аналитики тогда задавались вопросом: как Трамп одновременно может требовать низких цен и вводить санкции, которые эти цены поднимают?

Кому это выгодно?

22 мая Минэнерго США представит статистику по недельным запасам нефти и уровню добычи. По прогнозу Bloomberg, запасы нефти в Америке за неделю 10–17 мая снизятся на 2 млн баррелей, а добыча сократится на 100 тыс. баррелей — до 12,1 млн баррелей в сутки. По добыче США пока сохраняют лидирующие позиции, однако и запасы, и добыча могут начать снижаться после достаточно бурного роста.

Фото: www.globallookpress.com

Аналитики считают это признаком конца сланцевой революции в США — резкого роста добычи, который и позволил стране в конце 2018 года стать мировым лидером. Среди причин называются инфраструктурные препятствия. Отмечается также, что число буровых установок в США сократилось до минимума за 13 месяцев. Всё вместе и привело к необходимости закупать нефть у России.

В целом поставки российской нефти в США растут с марта. Инвестбанк Caracas Capital Market отмечал тогда, что они превысили максимум с 2011 года. Банк также не без доли иронии отмечал, что России это выгодно:

«По иронии русские извлекают выгоду из краха Венесуэлы: одна враждебная подсанкционная страна заменяет другую враждебную подсанкционную страну в поставках Соединённым Штатам».

Казалось бы, относительно «нормальные» в понимании Трампа цены на нефть могли бы сохраниться, если бы ОПЕК+ вняла увещеваниям президента США и стала бы наращивать добычу. Это была бы крайне удобная ситуация для Вашингтона: он санкционирует нефть из Венесуэлы и Ирана, а выпадающие объёмы компенсируют другие страны. Но этот план не сработал.

В воскресенье в саудовской Джидде прошла встреча ОПЕК+ на уровне министров энергетики. Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны-участники соглашения не намерены увеличивать добычу из-за того, что на рынке пока «достаточно нефти», а цены всех устраивают. При этом он указал, что в США запасы с начала года тоже росли.

«Я не уверен, что существует дефицит предложения, но мы посмотрим на (рыночный) анализ. Мы определённо будем реагировать, и рынок будет поддерживаться. Но есть все признаки того, что запасы всё ещё растут. Мы отслеживали данные из США — неделю за неделей, и они значительно увеличиваются, поэтому, очевидно, существует избыток предложения», — приводит Reuters ответ Фалиха на вопрос о том, были ли на столе переговоров предложения об увеличении добычи.

Данные ОПЕК показывают, что запасы нефти в развитых странах в марте выросли на 3,3 млн баррелей в месяц и были на 22,8 млн баррелей выше среднего показателя за пять лет,

— сообщает Reuters.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Фото: www.globallookpress.com

Этот факт говорит о том, что правда в отношении уровня добычи и ситуации на мировом рынке нефти на стороне ОПЕК, а не США, а предварительное решение по сокращению добычи — правильное, как бы Трамп ни кусал теперь локти. ОПЕК+ соберётся на полноценный саммит в конце июня, хотя рассматривается возможность переноса встречи на июль. Ситуация на рынке пока не требует серьёзного вмешательства, а значит страны продолжат, как было условлено 1 января, удерживать уровень добычи на 1,2 млн баррелей в сутки меньше.

В целом же санкции США против Венесуэлы напоминают неудачную и бессмысленную меру, которая сильно вредит Каракасу, простым венесуэльцам, а вот американцам пока не принесла вообще никакой пользы. Ставленник Вашингтона Хуан Гуайдо никак не придёт к власти, население всё ещё яростно поддерживает президента Мадуро, сплачивая ряды в условиях американских санкций.

А Россия тем временем, поддерживая официальные власти Венесуэлы, Николаса Мадуро и нефтяную компанию PDVSA, продаёт нефть в США и продолжит это делать, пока США не поймут, как обойтись без неё. Сейчас же Вашингтон не может от этого отказаться, так как сам создал себе проблемы, которые решить будет непросто.