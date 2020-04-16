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США в панике: у России появилась ракета, сбивающая спутники в космосе

16 апреля 2020, 22:35  •  383 • В России

Время от времени американские политики и военные любят играть с Москвой (говоря языком картежников) в «подкидного дурака». Вот вам свежий пример.

Россия испытала 15 апреля противоспутниковую ракету прямого перехвата, заявило Космическое командование ВВС США. «Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут», — отметил глава Космического командования Джон Реймонд.

Отбросив в сторону ритуально провокационную американскую демагогию, так и хочется воскликнуть: «А поутру они проснулись!». Ибо уж кому-кому, а разведке США хорошо известно, что еще в начале 2010-х годов в России началась работа по созданию комплекса противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль» с ракетой 14А042. Более того, минобороны России не один раз сообщало об испытаниях такой системы и о ее «способностях» (правда, говорилось об этом в рамках допустимого и главным образом о том, что данное изделие предназначено для усиления эффективности противоракетной обороны Москвы и центрального промышленного района РФ). Ну а что касается так называемого загадочного «изделия» DA-ASAT, - то это американский его псевдоним.

А почему спецы США называют его «противоспутниковой ракетой прямого перехвата»? Впрочем, если говорить совсем точно, то не только противоспутникового, но и противоракетного (чего мы не скрываем). Наши спецы очень неохотно комментируют суть «прямого перехвата», лишь намекают, что это - кинетический способ уничтожения цели. Иными словами, – поражающий элемент ракеты со снайперской точностью ударяется в ракету или в боевой спутник противника и уничтожает их со 100% гарантией.

Но почему именно сейчас американцы взвыли и «продрали глаза»?

Несмотря на многократные призывы Москвы к США не милитаризовать космос, американцы от своих планов не отказались. И уже наплодили огромный выводок боевых спутников и боевых космических платформ. И не только в России, но и в Китае (где тоже ведутся разработки противоспутникового оружия) хорошо знают, что США давно располагают большим арсеналом противоспутникового оружия и средств поражения космических аппаратов, разработанных в рамках программы Национальной Противоракетной Обороны. Наибольшим потенциалом, например, обладает комплекс наземного базирования GBMD, способный (потенциально) поражать своими ракетами орбитальную цель на высоте до нескольких сотен километров. И вот теперь, когда американцам стало понятно, что Россия обзавелась эффективным «противодействием», космическое командование США взвыло. И традиционно завопило о российской угрозе.

Цель понятна – нужно вышибить больше денег под новые военно-космические программы.

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