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США в панике: Эмираты научат Россию сбивать американские F-35 - эксперт
05 октября 2020, 20:00 • 122 • Политика
В США боятся, что Эмираты научат Россию сбивать американские F-35. "Совместные операции могут дать России представление о потенциальных уязвимостях внутри F-35", - пишет эксперт по Ближнему Востоку Самуэль Рамани.
Конгресс США принимает усиленные меры, чтобы заблокировать запланированную продажу американских многофункциональных истребителей F-35 Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ). В Вашингтоне опасаются, что арабы могут поделиться секретами американских истребителей пятого поколения с Москвой, после чего российские ПВО смогут беспрепятственно их сбивать.
Причиной для беспокойства американских политиков стала нормализация арабо-израильских отношений, которая позволит ОАЭ расширить военное сотрудничество с США и приобрести истребители F-35.
Одновременно с этим есть информация, что Москва и Абу-Даби готовы вместе разрабатывать истребитель пятого поколения. Это ещё больше усиливает паранойю Вашингтона.
Напомним, ранее США свернули поставки в Турцию оборудования, предназначенного для истребителя F-35, из-за покупки Анкарой российских систем С-400. "Отмена поставок коснулась партии учебного оборудования и всех последующих поставок материалов, относящихся к F-35", - пишет Nation News.
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