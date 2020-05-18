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США в панике — русские создали «Морского монстра»

18 мая 2020, 14:20  •  230 • В России

Надо отдать должное военной разведке США: она бдительно следит за всем, что создается в недрах оборонки России. Из свежего - американское издание We Are the Mighty не без тревоги (и даже зависти!) поведало миру, что российские конструкторы создают новый экраноплан «Чайка» А-050. По сути, это самолет-корабль на воздушной подушке.

Правда, для получения такой информации ЦРУ или Пентагону не пришлось засылать в Россию своих агентов: в АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева» уже давно сообщили, что ведется разработка тяжелого аварийно-спасательного экраноплана. Но затем глава Минпромторга России Денис Мантуров «проговорился», что экраноплан будет с ракетным вооружением, а, значит, поступит на военную (точнее военно–морскую) службу.

По данным американских источников, «Чайка» должна взлететь уже в этом году (но о точных сроках мы промолчим).

Издание утверждает, что А-050 будет развитием экспериментального «Каспийского монстра» - так назывался предок «Чайки», советский экраноплан-ракетоносец «Лунь», наводивший ужас на противников не только своими гигантскими размерами, но и мощью противокорабельного оружия. Но после распада СССР «Лунь» в серию не пошел из-за того, что проекту перекрыли «финансовую дыхалку». А после этого (вплоть о недавних лет) о строительстве новых экранопланов были лишь одни разговоры.

По данным американских источников, «Чайка» должна взлететь уже в этом году. Фото: www.ckbspk.ru/

Что уже известно о нашем «морском монстре», который все-таки будет?

Что он создается из новейших композитных материалов. Что передвигаться самолет-корабль сможет не только по воде (над водой), но и по пологому берегу, и по льду, и даже по ровной степи со скоростью до 450-500 км/ч. благодаря могучим авиадвигателям.

Генералы и адмиралы уже нашли и «работу» для такой машины: она из-за низкого полета над поверхностью моря почти невидима для радаров противника. Следовательно, будет способна незаметно покрасться к вражескому берегу или кораблю. К тому же в чреве своем может нести целую роту (100 человек!) десантников. И может очень пригодиться для операций на морском и прибрежном театре военных действий.

Судя по тому, что дискуссии о целесообразности использования такой боевой техники в «высоких» штабах и в оборонке давно прекратились, а экраноплан из чертежей превращается в «боевое железо» и уже подбирается к испытаниям, Минобороны решило обзавестись несколькими такими «морскими монстрами» (для начала).

А теперь давайте посмотрим на его параметры и на «способности»:

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Технические характеристики «Чайки»

Длина - 34,8 метров

Ширина - 25,35 метров

Высота — 10,05 метров

Водоизмещение — 54 тонны

Диапазон креи серских скоростеи - 350 — 500 км/час.

Вместимость — до 100 человек

Экипаж — 4 человека

Мореходность (высота волны) - 1,5 — 3,5 метра

Грузоподъемность — 9 тонн

Дальность полета на экране — до 5000 километров.

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