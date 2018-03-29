США в открытую атакуют Асада и Россию

С тех пор, как Исламское государство * оказалось на грани уничтожения, из Дэйр-эз-Зора практически не поступают новости. Не считая, конечно, кошмара с убийством российских наемников, но и эта ситуация осталась бы, вероятно, незамеченной, если бы не участие американских вооруженных сил.

Известно, что на Ближнем Востоке, особенно в Сирии, довольно часто погибают граждане России. Чаще всего они становятся жертвами каких-нибудь местных сил, но информация об этом появляется крайне редко. В общем, Дэйр-эз-Зор ушел на второй план, и по этой причине может показаться, что в регионе ситуация нормализовалась. Однако это совершенно не так. В этой восточной провинции по-прежнему существуют целые отряды людей, называющие себя воинами Аллаха и воюющие за халифа под руководством Абу Бакра аль-Багдади. Да, это остатки Исламского государства, и его присутствие особенно хорошо ощущают те правительственные и проправительственные солдаты, что держат под контролем небольшой город Абу-Кемаль у самой границы с Ираком. Террористы продолжают контролировать небольшую полоску вдоль восточной границы Евфрата, и почему-то никто до сих пор не удосужился окончательно их уничтожить или хотя бы изгнать. Впрочем, все, что находится на востоке от Евфрата, входит в зону ответственности Коалиции во главе с США. А о том, что Штаты активно пользовались услугами исламских фанатиков, сообщалось многократно, причем различными источниками.

Возможно, боевики по-прежнему для чего-то нужны Вашингтону, впрочем, сложно сказать, на что они еще годны. Как бы то ни было, жертвами террористов периодически становятся правительственные военные и гражданские, проживающие в ряде контролируемых Дамаском населенных пунктов Дэйр-эз-Зора. А это значит, что никакого спокойствия и нормализации ситуации на востоке Сирии нет. Кроме того, довольно часто случаются стычки между курдами и Сирийской арабской армией. Но недавно ситуация стала еще хуже.

Соединенные Штаты Америки стали действовать крайне агрессивно вблизи вышеупомянутого Абу-Кемаля. Они довольно часто позволяют себе вдруг оказываться в воздушном пространстве на западном берегу Евфрата, а здесь небо контролируется Россией и Дамаском. До поры до времени эти вылеты не имели никакого развития — спустя пять-десять минут самолеты возвращались обратно, но вот случилось то, что, вероятно, должно было случиться. Коалиция нанесла серьезный удар по Абу-Кемалю. По различным данным, таких атак было несколько, и каждый раз целью становились представители различных проасадовских сил. Последней целью стали граждане Ирана, а именно представители Корпуса Стражей Исламской революции.

О жертвах со стороны России пока данных нет, но известно, что российские граждане там присутствуют почти постоянно. Это военные советники, наемники и так далее. Но даже если никто из россиян не погиб, то срочные меры предпринимать необходимо. Американцы начинают действовать все более вызывающе и совершенно не переживают, что на их действия может последовать ответ со стороны РФ. Это может нанести серьезный ущерб авторитету Кремля на Ближнем Востоке, а без репутации и военная мощь окажется бесполезной.

О том, чего хотят американцы и действительно ли они игнорируют российское присутствие, мы поговорили с австралийским военным экспертом Джоном Блакслэндом.

«СП»: — Действительно ли Коалиция совершает атаки на Абу-Кемаль?

— Предпринимаемые меры нельзя назвать атакой в полной мере. Если бы силы Коалиции действительно атаковали, то из города давно бы ушли войска режима. То, что происходит, связано с необходимостью обезопасить союзников. Известно много ситуаций, когда режим пересекал черту. Они (правительственные войска — авт.) нападали на демократические силы, были так же попытки воздействия на авиацию Коалиции. Все эти действия нельзя игнорировать, поэтому международные силы вынуждены предпринимать меры.

«СП»: — Сообщается о гибели иранских военных. Насколько правдива эта информация?

— Люди из Ирана присутствуют в Сирии в очень большом количестве, их гибель происходит часто в разных частях Сирии, поэтому удивляться тут нечему. Ирану надо переосмыслить свою роль на Ближнем Востоке и в мире. Его действия вызывают большие опасения у многих государств, это касается и Сирии.

«СП»: — В Абу-Кемале могут находиться российские военные специалисты, и атаки Коалиции на этот город могут повлечь жертвы среди них. Следует ли Коалиции быть более осторожной в связи с этим?

— У Коалиции есть связь с российскими военными, и о большинстве операций сообщается, но иногда возникают экстренные ситуации, когда приходится действовать моментально. Так произошло, когда русские вместе с режимом пересекли Евфрат и попытались атаковать союзников. Это закончилось большими жертвами для России, и с этого момента количество инцидентов сократилось. Абу-Кемаль — опасное место, оно опасно для всех, в том числе для русских. Они сами должны думать о своей безопасности, и потом требовать что-то от других. Если есть цели, которые необходимо поразить, то Коалиция будет действовать в соответствии с требованиями. Иранцам, русским, Асаду и всем остальным лучше использовать дипломатию, чем угрожать, как они это делают. В такие моменты правда и сила не на их стороне.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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