США в ООН назвали бессмысленными разговоры о снятии санкций с РФ до прогресса на Украине

• 27 • Украина

ООН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не видят смысла обсуждать "даже малейшее послабление" санкций, введенных против России, до тех пор, пока Россия не продемонстрирует готовность предпринять "конкретные шаги" по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила в четверг заместитель постоянного представителя США при ООН Келли Карри на неформальной встрече по Крыму.

Она обвинила РФ в "незаконной аннексии" полуострова, а также в дестабилизации ситуации на востоке Украины. "Нет никаких сомнений, что Россия находится там, и нет никаких сомнений в том, что у России на уме. Конфликт продолжается, движимый российской агрессией, и в феврале [на Востоке Украины] наблюдалась активизация бомбардировок и обстрелов", - сказала дипломат.

"Пока Россия не продемонстрирует нам, что она готова предпринять конкретные шаги по урегулированию этого кризиса, не имеет смысла обсуждать даже малейшее послабление санкций", - подчеркнула Карри.

Президент США Дональд Трамп 2 марта продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с кризисом на Украине. Как следует из обнародованных документов, речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении РФ, примененных администрацией его предшественника Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, а также 19 декабря 2014 года по Крыму.

Говоря о предложении Москвы разместить на Украине охранную миссию ООН, она заявила, что эта инициатива нацелена на то, чтобы "заморозить незаконную оккупацию и защитить противоправный статус-кво". "Это - несерьезная попытка добиться мира", - утверждала диплломат.

По ее словам, американская сторона вместе с Германией и Францией "выработали набор параметров по-настоящему миротворческой миссии на Украине", которая будет заниматься "восстановлением территориальной целостности" страны "в международно признанных границах". "Для того, чтобы это было возможным, России, конечно, нужно поддержать ее [миссию] в Совете Безопасности", - констатировала Карри. "До тех пор Соединенные Штаты будут сохранять и в случае необходимости усилят давление на Москву, чтобы добиться от нее вывода своих сил и оружия с Украины", - добавила дипломат.

Она повторила слова постпреда США Никки Хейли о том, что "Россия, по мнению США, несет ответственность за отравление" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. "Беззаконную, опасную и дестабилизирующую деятельность России на Украине, в Сирии и других регионах нельзя рассматривать в отдельности от этих тревожных событий в Великобритании", - утверждала Карри.

Великобритания, Польша, США и Швеция, являющиеся членами Совета Безопасности ООН провели в среду неформальную встречу, посвященную 4-й годовщине воссоединения Крыма с Россией, которую они расценивают как аннексию. На заседании выступила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, которая призвала к ужесточению санкций против РФ в ответ на проведение в Крыму президентских выборов.

"Эти выборы - еще одно испытание для международного сообщества и для ООН. Мы не должны допустить еще одно грубое нарушение международного права. Мы должны действовать совместно, чтобы положить конец российской оккупации Крыма. Я призываю вас действовать, либо путем ужесточение санкций против России, либо вместе с нами еще громче высказываться в ООН и других международных организациях", - заявила Зеркаль.

Украина и западные государства не в первый раз организуют в ООН заседание по теме Крыма. В прошлом Россия неоднократно игнорировала подобные мероприятия, однако в этот раз приняла участие в дискуссии. Выступая на встрече, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона гордится воссоединением с Крымом.

По его словам, постоянные обвинения в "аннексии" Крыма не изменят то, что на самом деле произошло в 2014 году. "Есть такая арабская пословица: "Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет". Поэтому можно сколько угодно говорить о "российской оккупации Крыма", но таковой просто нет", - подчеркнул он.

Резюмируя услышанное в ходе дискуссии, дипломат отметил, что в ней речь шла не о Крыме, а о России, и в ход шли распространенные в последнее время выражения "highly likely" (англ. "весьма вероятно") и "there is no doubt" (англ. "нет никаких сомнений"), за которыми следуют обвинения в адрес России в совершении того или иного действия. "Это называется "диванной дипломатией". Когда люди, не знающие ничего о том, что происходит в каком-то регионе мира, и делающие суждение об этом только по сообщениям СМИ, вдруг становятся экспертами. Собственно то же самое мы видим и сейчас", - подытожил дипломат.

Он воздержался от комментариев относительно "совершенно абсурдных обвинений", прозвучавших из уст замглавы МИД Украины, отметив, что у нее сложилась "определенная репутация". При этом Полянский опроверг утверждения британской делегации о том, что Крым "закрыт для посещения". "Этот регион открыт для посещения, как и все другие регионы Российской Федерации. Только в 2017 году полуостров посетили более 100 иностранных делегаций, состоялось свыше 70 международных мероприятий", - сообщил зампостпреда РФ.