США в напряжении: Одна ракета из России сорвёт все планы по системе ПРО

Американский военный эксперт Питер Сучиу полагает, что вскоре Россия может сорвать планы Штатов по выстраиванию глобальной системы ПРО.

Ракета "Сармат", готовящаяся сменить комплексы "Воевода", может помешать задумке американцев. Как полагает военный эксперт Питер Сучиу, разработка России идёт вразрез с глобальными планами США на развертывание системы ПРО в различных странах мира.

Он подчеркивает, что новая ракета может летать по непредсказуемым траекториям. Благодаря её характеристикам - массе в 200 тонн и дальности полёта в 18 000 километров - перед ней не устоит ни одна система противоракетной обороны.

Помимо этого, у "Сармата" есть возможность нести боеголовки различных типов, передаёт портал 19FortyFive. При этом, подчеркивает Сучиу, "Сармат" способен обходить зоны противоракетной обороны противника, в том числе над Северным и Южным полюсами.

Разработка России, исходя из вышеизложенного, не может не вызывать обеспокоенности у американской стороны.

Отмечается, что в этом году ракета пройдёт лётно-конструкторские испытания, а в будущем году планируются государственные тесты этой ракеты.