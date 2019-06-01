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США в лице Болтона неожиданно дали добро Британии на выход из Евросоюза

01 июня 2019, 08:54  •  35 • Политика
США неожиданно поддержали выход Великобритании из состава Евросоюза, дав добро и пожелав удачи в этом. С таким заявлением от лица страны выступил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.
Болтон заявил, что Штаты наравне с Британией "страдали", пока шел процесс подготовки к отделению от ЕС. В то же время во имя демократии Вашингтон считает, что Лондону должно исполнить волю народа о выходе из Евросоюза.
Болтон также добавил, мол, влияние на мир Великобритании как самостоятельной политической единицы смотрится многообещающе. Он похвастался, что в НАТО в итоге будет еще одна независимая страна, передает ТАСС со ссылкой на издание Daily Telegraph.
Спикер также от лица Трампа пожелал Лондону "всего наилучшего" в Brexit. Он отметил, что США хотят заключить соглашение с Лондоном, которое было бы взаимовыгодно для обеих сторон.

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