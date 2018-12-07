США в Чёрном море: Сценарии войны

США окончательно пали жертвой собственной пропаганды: обыденный проход своего корабля в Чёрное море решили изобразить наказанием России за арест украинских нарушителей в Керченском проливе

Автор:

Покровский Александр

От Владивостока до Крыма – Россия везде подверглась атакам со стороны США!

Хороший был бы заголовок, если бы эти атаки не были чисто… словесными. А так можно спать спокойно. Мобилизация ещё не объявляется, «Булавы» в отсеках не прозваниваются на предмет безотказности при старте, «Искандеры» и «Тополя» не выползают на позиции.

Во Владивостоке американцы «бросили вызов» «чрезмерным претензиям» России, побежав в сопровождении русских корабля и самолётов в 66 милях от русских территориальных вод. В Чёрном море…

Бойся, Россия, черноморского флота США

О, по поводу ситуации на Чёрном море известный фейками канал CNN сообщил – как водится, со ссылкой на источники, - что туда вот-вот зайдёт… американский флот! И Турцию уже предупредили о скором проходе его через проливы. А далее бравые американские моряки жёстко укажут России на необходимость соблюдать международное право и потребуют прекратить провокации с запрещением прохода иностранных военных судов через свои территориальные воды.

Изложено, однако, было несколько более обтекаемо, но впечатление всё равно создавалось тревожное. Как войдут американские корабли в Чёрное море, так пойдут тотчас клочки по закоулочкам! Как совершат проход в Азовское море через Керченский пролив – что вы, русские, с ними делать будете? Это вам не мирных украинских моряков терроризировать, тут и огрести можно по полной…

А ведь действительно – чем не сценарий обещающей быть весьма удачной «воспитательной» акции?

Фото: Michael Gordon / Shutterstock.com

Сценарий 1: проникновение

Итак, в данности – сильные корабли, за которыми стоит сильная страна с ядерным оружием. Задача кораблей – обеспечить соблюдение Россией международных морских законов. Каковы будут действия?