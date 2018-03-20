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США в бешенстве: Улучшение ситуации в Сирии смешало планы коалиции
20 марта 2018, 20:39 • 356 • Политика
Нормализация гуманитарной ситуации в Восточной Гуте, а также в целом на территории Сирии привели США в бешенство, заявляет замглавы МИД России Сергей Рябков.
Общее улучшение ситуации в Сирии привело Соединенные Штаты и их союзников по Международной коалиции в бешенство. С таким заявлением выступил сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Больше всего, подчеркивает дипломат, американцев раздражает нормализация ситуации в пригороде Дамаска, оазисе Восточная Гута. Все же после того, как положение дел там пошло на поправку, проамериканская коалиция потеряла свой излюбленный предлог для нападок на Россию и официальные сирийские власти.
Напомним, что к настоящему времени из Восточной Гуты успешно эвакуировалось почти 80 тысяч мирных жителей. По данным Минобороны России, уже свыше 65% ее территории освобождены из-под власти террористов.
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